Alto Adige: i tortellini di Valeggio in trasferta tra i monti

Nel frattempo che i tortellini si annodano il nostro viaggiatore inizia la sessione di assaggi con un aperitivo a base di tortellino fritto e vini provenienti da San Benedetto di Lugana sul Lago di Garda; poi passa alla vera e propria immersione nel piatto principe della giornata. Lo scorso anno sono stati buttati in pentola oltre 50 kg di tortellini, che hanno raccolto apprezzamenti da tutti, sciatori e non. Prima che finiscano nell’acqua bollente, se ne vedono a migliaia: i tortellini sono stesi in fila sul tavolo infarinato, divisi in base al ripieno; sono infatti due le opzioni per i commensali, il tortellino classico di Valeggio “Nodo d’amore” con ripieno di carne e lo speciale tortello “Latemar”. Quest’ultimo unisce le caratteristiche del tortellino di Valeggio a ingredienti provenienti dalla terra del Latemar, ovvero il formaggio e la grappa al fieno prodotti in Val d’Ega, la vallata di Obereggen.