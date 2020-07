Vacanze: itinerari ed esperienze con un occhio al benessere visivo

Un paio di occhiali da sole, uno zaino in spalla e via!, tra le bellezze paesaggistiche del Belpaese . Quest’estate sarà possibile insieme a GrandVision e WeRoad . GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, impegnata nel promuovere spostamenti “safe” in termini di vista e guida sicura. GrandVision quest’anno sceglie di dedicare la propria estate al patrimonio italiano e alle sue eccellenze con l’operazione “ VediAMO l’Italia” , portando i suoi clienti alla scoperta dei luoghi più suggestivi e non necessariamente più noti del Bel Paese, per mezzo di una partnership esclusiva con WeRoad (weroad.it), nota community di viaggiatori e popolarissima piattaforma per la prenotazione viaggi. WeRoad ( www.weroad.it) a sua volta, per coinvolgere operatori e strutture ricettive, durante la ripartenza post Covid-19, ha individuato oltre 40 nuovi itinerari ed esperienze in Italia, sia nella costa che nell’entroterra, per promuovere il turismo interno e la ripresa del settore.

La partnership tra GrandVision e WeRoad si concretizza quindi come un vero e proprio “gioco di squadra” al servizio delle vacanze degli italiani e di tutti gli operatori del comparto coinvolti, con l’obiettivo di accompagnarli alla scoperta della varietà paesaggistica e delle tradizioni locali del nostro Paese e offrendo vantaggi importanti per l’acquisto di pacchetti WeRoad e di quanto necessario per la protezione degli occhi: occhiali da sole, vista e lenti a contatto.



Tutti i clienti e dipendenti GrandVision potranno, infatti, usufruire di un codice sconto valido per acquisti su weroad.it dal 1 luglio al 15 settembre 2020 per la prenotazione delle destinazioni Italiane. Allo stesso modo, a tutti i “WeRoaders” e team member e coordinatori WeRoad, GrandVision offrirà vantaggi esclusivi su tutti i prodotti, sia per l’acquisti in negozio che per acquisti sul sito www.grandvision.it.



Tra le destinazioni proposte, a ciascuna delle quali è possibile abbinare l’occhiale da sole ideale, ci sono, ad esempio, In Trentino Alto Adige, il percorso nella Riserva naturale di Castel Toblino, che abbraccia il lago e si apre tra alberi, pesci e uccelli attirati dallo specchio d’acqua; in alternativa le Cime di Lavaredo, tra Veneto e Trentino- Alto Adige. Un soggiorno in montagna richiede una montatura che copra totalmente la zona degli occhi e aderisca il più possibile al viso per evitare che i raggi ultravioletti – nocivi e molto forti – possano arrivare a contatto con le parti più sensibili.

Chi ama le tranquille passeggiate in riva a un lago non deve perdere una visita a Riva del Garda (Trentino Alto-Adige), da ammirare attraverso occhiali con montature leggere e lenti sfumate per una migliore percezione della profondità e del contrasto.



Per i soggiorni marini, invece, il consiglio è di scegliere una montatura leggera e non troppo ingombrante, così da mantenere una certa libertà di movimento anche in spiaggia. Per quanto riguarda le lenti meglio sceglierle scure (gialle e ambrate) grazie all'elevato contrasto che offrono, specialmente in condizioni di forte luminosità. E per evitare i disagi dovuti al riflesso della luce sull’acqua, le lenti polarizzate sono senza dubbio la soluzione migliore. Tra le destinazioni proposte spiccano Porto Pollo (Sardegna settentrionale), ideale per gli appassionati di mare, sport e divertimento; Policoro (Basilicata, meta ideale per una vacanza rilassante grazie al mare cristallino e a spiagge da sogno; Filicudi (Isole Eolie, Sicilia), graziosa e solitaria, ideale per gli amanti della tranquillità, del mare e della natura; Capraia (Toscana), terza isola dell’Arcipelago Toscano, perfetta per gli cerca una vacanza rilassante tra cale incantevoli e percorsi immersi nella natura; il Sentiero degli Dei (Campania), strada sospesa sul magico golfo delle “Sirene” con vista mozzafiato della Costiera Amalfitana e di Capri. Chi invece preferisce le città d'arte non deve perdere Fossombrone (Marche), antica città ricca di storia, arte e cultura, da scoprire lentamente perdendosi lungo le vie del centro e tra magnifici palazzi.



“Ad un mese dalla riapertura di tutti i nostri punti vendita, volevamo dare un messaggio forte e chiaro. ‘VediAMO l’Italia’ va proprio in questa direzione, arricchendo le nostre tipiche attività promozionali estive con la contribuzione ad una causa più importante, che riguarda tutti noi. Siamo presenti in Italia con 400 punti vendita, oltre alla nostra piattaforma online, è molto importante in questo momento concentrarci sull’indotto dei territori che ci ospitano attraverso operazioni come queste. Abbiamo riconosciuto da subito a WeRoad quella freschezza e quella capacità di sapersi innovare e reinventare in maniera efficace e veloce che ci accomuna e siamo certi di poter offrire un’esperienza italiana di qualità, facile e accessibile, sperando di poter contribuire così, sebbene in piccola parte, alla ripartenza del nostro bellissimo Paese”, commenta Fabio Bin, co-founder di WeRoad. "Siamo convinti che fare squadra sia il modo giusto per rilanciare la nostra economia turistica. Proprio per questo è nato il progetto Destinazione Italia, una call to action a traveller, operatori, enti, ma anche brand per far ripartire, insieme, il Paese. Da qui nasce anche la partnership con GrandVision: insieme inviteremo le nostre community a scoprire il territorio, creando i presupposti perché possano vivere esperienze uniche in giro per l’Italia.”