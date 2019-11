TripAdvisor: italiani in vacanza, gettonatissimi mercatini e Spagna

Il desiderio di viaggiare non conosce stagioni: tre italiani su quattro hanno in programma una vacanza nei prossimi mesi, anche in pieno inverno . Il periodo più gettonato è ovviamente quello tra Natale e Capodanno, ma circa il 25% dei connazionali eviterà queste settimane di picco. Per le vacanze d’inverno l e mete più ambite sono le città d’arte, con i loro musei e tanti gioielli architettonici, seguite dalla montagna per i mercatini di Natale e dalle destinazioni benessere e relax , specie se al mare. Italia e estero si spartiscono equamente la quota di viaggiatori in partenza: chi resta in patria sceglie soprattutto il Trentino Alto Adige, mentre chi va all’estero punta soprattutto sulla Spagna .

I dati emergono da un’indagine condotta da TripAdvisor, la piattaforma di viaggi più grande al mondo, che ha coinvolto oltre 2.600 viaggiatori italiani per individuare i trend delle vacanze invernali e le mete più gettonate per la prossima stagione. “L’estate è ormai – purtroppo! – un lontano ricordo ma gli italiani si sono già attrezzati per organizzare il prossimo viaggio quest’inverno e addirittura il prossimo anno, come mostrano i dati dello studio che rivela inoltre quali saranno le destinazioni più gettonate della stagione” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia.



Ha scelto le città d’arte il 37% degli intervistati, seguite da montagna (28%) e mare (20%), mentre tra le attività di maggiore interesse tra chi si appresta a partire spiccano in prima posizione le visite a musei/gallerie/monumenti, seguite dai mercatini natalizi e dai soggiorni benessere in Spa.

Il desiderio di viaggiare è così grande da spingere a mettere mano al portafoglio: un italiano su tre destinerà alle vacanze invernali un budget superiore rispetto allo scorso anno: l’11% ha in previsione di spendere ben il 50% in più rispetto al 2018. Questo budget extra sarà destinato soprattutto ad attività ed esperienze, per le quali gli italiani spenderanno di più nel 29% dei casi, e agli alloggi (+27%). Cresce anche la durata del soggiorno per più di 1 italiano su 4 (26%).

Il popolo dei viaggiatori italiani si divide, durante l’inverno, esattamente in due: una metà rimarrà in patria mentre l’altra metà varcherà i confini di Stato e si recherà all’estero, soprattutto in Europa (32%), Asia (7%), Africa (5,5%) e America (5,5%). Le destinazioni più gettonate in Italia sono il Trentino Alto Adige, seguita da Toscana e Veneto. Oltre confine è invece la Spagna a fare la parte del leone, seguita da Francia e Germania a pari merito. Non manca una certa quota di appassionati di destinazioni esotiche, prima fra tutte l’Egitto (7°), seguito da Stati Uniti (8°), Maldive e Tailandia.

Visto il grande desiderio di viaggiare che accomuna gli italiani, non stupisce che una bella vacanza sia uno dei doni che più si desidererebbe trovare sotto l’albero di Natale. Sette italiani su dieci sperano vivamente di essere accontentati, ma a quanto pare, solo una parte di loro sarà accontentata: solo meno di un quinto degli intervistati (18%) ha in programma di regalare un viaggio e, tra questi, l’11% lo donerà al proprio partner, il 5% a un parente e il 2% a un amico.

Non manca una certa quota di viaggiatori che “guarda avanti” e ha già prenotato un viaggio per l’anno 2020: oltre la metà degli italiani intervistati (56%) ha in programma di viaggiare di più il prossimo anno rispetto al 2019 e il 31% ha già prenotato almeno un viaggio per l’anno prossimo. Spicca poi un 11% che ne ha prenotato più di uno.

Top 10 regioni italiane più gettonate per le vacanze invernali

1. Trentino Alto Adige

2. Toscana

3. Veneto

4. Lombardia

5. Campania

6. Piemonte

7. Lazio

8. Valle d’Aosta

9. Emilia Romagna

10. Liguria



Top 10 destinazioni estere più gettonate per le vacanze invernali

1. Spagna

2. Francia

2. Germania

4. Regno Unito

5. Austria

6. Portogallo

7. Egitto

8. Stati Uniti

9. Repubblica Ceca

10. Maldive

10. Tailandia