Traghettilines: i trend della stagione estiva

Il first minute torna quindi in auge, non solo fra gli utenti italiani. Ciò fa registrare un primo trimestre 2024 che si chiude in positivo. Anche per questa estate si confermano nella top 5 delle destinazioni più richieste le isole maggiori del nostro Paese, con in vetta alla classifica ancora una volta la Sardegna, seguita da Sicilia, isola d'Elba, Ischia e arcipelago delle Eolie, meta fortemente in crescita rispetto agli anni passati. Se, al momento, si sottolinea un lieve calo delle richieste verso l'Albania, un aumento significativo nel primo trimestre del 2024, viene rilevato nelle prenotazioni verso Corsica e Grecia.