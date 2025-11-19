Valdichiana Senese: un ecosistema turistico guidato dall’AI

A rendere la scelta ancora più strategica è la leva enogastronomica. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025, la Toscana è oggi la regione più desiderata dagli appassionati di vino e cucina, raggiungendo picchi del 69% di preferenza tra i viaggiatori statunitensi e francesi. Inoltre, nei principali mercati europei la quota di viaggiatori che ha scelto una destinazione per motivi enogastronomici negli ultimi tre anni varia tra il 60% e il 74%. La Valdichiana Senese ha trasformato questi numeri in un’opportunità: usare il gusto come acceleratore culturale, la porta d’accesso per condurre i visitatori verso un patrimonio più ampio, che include arte, tradizioni, borghi e paesaggi.