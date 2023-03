"Selvaggia", il 25 e 26 marzo a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) la festa delle erbe spontanee dei fiori e delle gemme

Ma al loro festival, unico in Italia, partecipano migliaia di persone. L'appuntamento è in Garfagnana e a Castelnuovo di Garfagnana sabato 25 e domenica 26 marzo con "Selvaggia" , la festa delle erbe spontanee dei fiori e delle gemme. In Garfagnana, al mattino a caccia di erbi con esperti di etnobotanica. A Castelnuovo la grande festa.

A Castelnuovo saranno più di 60 gli espositori distribuiti lungo le vie e le piazze. Tre piramidi con erbe catalogate in latino e nei nomicchiori locali. La Cittadella della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana. I Produttori della Filiera Corta. Il Mercato delle Erbe. E poi la novità di questa settima edizione: il Bosco in Miniatura. Sotto il loggiato porta talk, cooking show e musica in tema con la manifestazione. La colonna sonora è affidata a Clara Ceccarelli, cantante e cantautrice e al gruppo tutto al femminile Wisteria Whispers. Uno Spazio Bambini con giochi antichi di legno nella piazza del Duomo. Professori universitari di chiara fama come Anna Rita Bilia, si mischieranno con il pubblico e si confronteranno con gli esperti locali di etnobotanica come Ivo Poli.

Negli Stand Gastronomici di Piazza Umberto si potranno degustare la zuppa di Cascio con le mitiche Criscolette (focacce di granoturco e farina con condimenti selvaggi cotte nei testi), le porchette del Bellandi e della Villetta, condite con erbe spontanee, i formaggi alle erbe di Romina Manrovelli, e poi le focacce dell'Aia di Piero, la Birra Selvaggia prodotta per l'occasione dal birrificio La Petrognola.

Per chi vuole stare più comodo ci sono i ristoranti che propongono menù a base di erbe spontanee. In programma, alle ore 12, nello spazio spettacoli due cooking show: sabato con i ragazzi e i professori dell'Istituto Alberghiero di Barga, domenica il cooking show e la presentazione del libro GarfaGnam della blogger Annarita Rossi a cui parteciperanno Luca Landi, cuoco stellato Michelin del ristorante Lunasia di Viareggio; Stefano De Ranieri, oste del ristorante Mecenate di Lucca; Francesco Pinagli, direttore Unione dei Comuni; Patrizia Pieroni, curatrice della collana Banca dell'identità e della Memoria, e Roberto Giananrelli, birrificio artigianale Petrognola. Tanti gli ospiti dei talk show, tra cui l'architetto naturalista di fama internazionale Tiziano Lera.

"Eppure sono solo erbette - afferma Fabrizio Diolaiuti ideatore e organizzatore della manifestazione - erbette gustose da mangiare, erbette da cui si ricavano medicinali importanti per la nostra salute. Erbette che danno vita ad una festa unica in Italia. Ringrazio tutti e in particolar modo il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana e Presidente dell'Unione dei Comuni Andrea Tagliasacchi che ha creduto per primo a questa manifestazione giunta alle settima edizione".