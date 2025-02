Ragusa: nasce la prima app di AI che pianifica il viaggio

La capacità di proporsi in maniera innovativa, smart ed efficiente rappresenta oggi la vera sfida del marketing turistico. Risposte efficaci in tempi brevi ad un’utenza sempre più ampia ed esigente, portano il settore del turismo a modulare costantemente la propria offerta per restare al passo con il mercato che si evolve. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa coglie per prima in Italia questa occasione con in primo prodotto di AI verticalizzato sul turismo, in grado di essere utilizzato si in fase di pianificazione che di supporto al turista nel territorio.