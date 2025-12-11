Cinque mete per i viaggi invernali in bicicletta

© Istockphoto | In bicicletta in Andalusia, Spagna
Cinque destinazioni perfette per i viaggi a due ruote in inverno e altrettanti consigli tattici per pedalare in sicurezza e comfort
Chi ama andare in bicicletta non si lascia fermare dalle temperature fredde dell’inverno: sceglie però con cura i luoghi in cui pedalare e si attrezza in modo adeguato, per non soffrire troppo il freddo e godere appieno la gita e l’itinerario.