Val d’Aosta: sci al top in cinque comprensori

Breuil-Cervinia, Valtournenche, Zermatt - Tra i più estesi delle Alpi, il comprensorio attraversa l’Italia e la Svizzera con tre protagoniste d’eccezione: Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt (Svizzera), collegate da 360 chilometri di piste (154 tra Cervinia e Valtournenche, 198 a Zermatt) e da numerosi impianti di risalita. Con ben 127 piste (31 blu, 83 rosse e 13 nere). Adatto a ogni tipo di declinazione dello sci, il Comprensorio offre incredibili scorci panoramici sulle vette più affascinanti di tutta la Valle d’Aosta: il Cervino e le Grandes Murailles sono solo alcune delle meraviglie che incantano gli appassionati di sport invernali. Novità della stagione le piste servite dalla seggiovia Cielo Alto, dotate di un moderno impianto per la produzione di neve programmata che permetterà agli sci club di potersi allenare già all’inizio della stagione.



Il comprensorio di Courmayeur - Maestoso e leggendario, il Monte Bianco è da sempre protagonista di miti e racconti di chi nei secoli ha sognato di scalarlo, solcarlo o anche solo ammirarlo da lontano. Ecco perché scegliere il comprensorio di Courmayeur durante la stagione invernale ha davvero a che fare con i sogni. 33 piste (11 blu, 17 rosse, 5 nere) e più di 100 km tra piste e fuoripista per scoprire l’altro volto del luogo da sempre più patinato della Valle d’Aosta. Tra le novità due nuove piste panoramiche: con gli impianti dello Youla e Arp diventa realtà sciare da quota 2.700.



Il comprensorio di La Thuile - Tra il ghiacciaio del Ruitor e il Monte Bianco, il comprensorio di La Thuile è il luogo ideale per trascorrere un soggiorno invernale all’insegna dello sport e del benessere. Con i suoi 160 km di piste e i suoi 38 impianti, condivide con la stazione francese di La Rosière ben 85 piste (35 blu, 37 rosse e 13 nere), tanto da essere considerato uno dei più grandi comprensori sciistici della Valle d’Aosta. Espace San Bernardo - così soprannominato - offre la possibilità di sciare sia sul versante italiano sia sul versante francese. Il comprensorio internazionale dell’Espace San Bernardo vede sul versante francese, per la stagione 2018/2019, un ampliamento del domaine skiable verso il Mont Valaisan con due nuove seggiovie automatiche di 6 posti che serviranno 5 nuove piste rosse.



Il comprensorio del Monte Rosa - Dalla sinergia di diverse stazioni nasce il Gruppo Monterosa Ski, uno dei più grandi sistemi di comprensori sciistici esistenti. MonterosaSki consente di scegliere tra ben quatto vallate e più di 100 km di piste, dove gli sciatori esperti e quelli alle prime armi possono tarscorrere la vacanza perfetta: dalle storiche Champoluc e Gressoney-La-Trinité fino ad arrivare ad Alagna Valsesia, in Piemonte, alle piste delle piccole stazioni come Brusson, Antagnod (Val d’Ayas) e Gressoney-Saint-Jean fino alla valle di Champorcher, nel Parco del Mont Avic. Novità della stagione la nuova telecabina per il Crest, in Val d’Ayas, con una portata oraria di 2400 persone, che permetterà di velocizzare la risalita.



Il comprensorio di Pila - Quando si cerca di conciliare l’amore per gli sport invernali e la passione per la storia, Pila diventa il luogo perfetto. A pochi passi da Aosta, è infatti il comprensorio che più si avvicina alla cosiddetta Roma delle Alpi, ideale per trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e della cultura. Più di 70 km di tracciati innevati e ben 30 piste (4 blu, 22 rosse, 4 nere) per trascorrere un’intera giornata con gli sci ai piedi. Tra le novità il potenziamento e l’ammodernamento sulle piste 23 e 24 (in zona Nouva).



Per maggiori informazioni: www.lovevda.it