Una  preziosa collana cinge le Alpi: ecco otto perle

Le località Alpine Pearls sono distribuite come una “collana di Perle” in cinque paesi dell’arco alpino: Italia, Austria, Svizzera, Germania e Slovenia. Questi piccoli gioielli nel cuore delle Alpi sono l’ideale per una salutare vacanza nella natura innevata, a ritmi lenti, lontano dall’affollamento. Eccone 8, incantevoli, in Italia.



Chamois (Valle d’Aosta) - La neve è ancora più bianca sui pendii di Chamois, perché qui si arriva solo a piedi o in funivia e di macchine non vi è traccia. L’atmosfera è fiabesca in questo angolo di Valle d’Aosta ai piedi del Cervino, un paradiso per le famiglie e per chi vuole assaporare il piacere del silenzio. Stupendi itinerari per le ciaspole, splendide piste da fondo, percorsi per fat-bike, ma anche il piacere di fare due passi fra le pittoresche frazioni di questa Perla per ricordarsi che la bellezza è fatta di cose semplici.



La Magdeleine (Valle d’Aosta) - La Magdeleine è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in tranquillità e a stretto contatto con la natura incontaminata. Tra le diverse attività che si possono svolgere nel nostro territorio ci sono le passeggiate nel bosco con ciaspole o scarponcini, delle belle gite in mountain bike con percorsi adatti a tutti e salendo in quota in punta al Monte Tantané, a 2734 mt, si può spaziare godendo di una vista a 360 gradi su tutti i 4000 della Valle d’Aosta. Si possono visitare i nostri 8 mulini (museo etnografico) e si può ammirare “La Magdeleine in miniatura”. Alle pendici del Monte Tantané si può visitare il sito archeologico dei Salassi e raggiunto il Col Pilay si può ammirare un panorama da favola sulla nuova “Big Bench”, la prima panchina gigante in Valle d’Aosta.



Cogne (Valle d’Aosta) - Cogne, Perla Alpina e porta d’accesso al Parco Nazionale del Gran Paradiso, è la meta ideale per una breve vacanza invernale all’insegna dello sport e della vita all’aria aperta. Oltre che per le emozionanti attività sportive legate allo sci, una vacanza a Cogne regala, a grandi e piccini, tante altre imperdibili esperienze: lo sci di fondo sulle piste dei campioni, le passeggiate a piedi o con le racchette da neve attraverso boschi incantati, sulle orme degli animali del bosco. Ma non solo! Il divertimento sarà assicurato anche ai più sportivi, in sella alla e-mtb su terreni innevati, oppure risalendo i torrenti ghiacciati, con i ramponi ai piedi.



Ceresole Reale (Piemonte) - A Ceresole Reale, Perla del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, è possibile praticare attività a stretto contatto con la natura in ogni stagione. Durante l'inverno l'attività sportiva principale è lo sci di fondo, grazie ai 18 km di pista che si snodano lungo il paese e costeggiano il lago; Ceresole è anche una meta per gli amanti delle "pelli di foca", ma soprattutto per coloro che amano camminare nei boschi incantati con ai piedi un paio di ciaspole. E per quelli che non riescono a stare con i piedi per terra è possibile praticare l'arrampicata su cascate di ghiaccio naturali e artificiali, grazie all' X-Ice Park.



Limone Piemonte - Tante alternative allo sci: numerosi itinerari percorribili con le racchette da neve adatti a tutti, alla scoperta di panorami innevati mozzafiato. Possibilità di organizzare escursioni con guide alpine specializzate, tracciate in base al livello di difficoltà, per trascorrere giornate “detox” a contatto con la natura. Numerosi percorsi naturalistici per gli amanti dello scialpinismo, che potranno raggiungere le vette che circondano il paese osservando la natura più selvaggia, attraversando boschi di faggi, grandi pendii aperti e canali molto suggestivi.



Alpe Cimbra (Trentino) - Sono tante le attività “oltre lo sci” che già da anni l’Apt Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Luserna e della Vigolana propone agli ospiti della località: dalle ciaspole al trekking sui sentieri battuti, dallo sleddog alle fat bike, dallo sci di fondo all’esperienza camminare a piedi sulla neve. Attività che posso essere svolte individualmente o con i professionisti della montagna. A renderle speciali il contesto naturale in cui si svolgono: l’Alpe Cimbra uno degli alpeggi più vasti d’Europa, spazi vastissimi.



Moena (Trentino) - Escursioni sulla neve, ciaspolate nei boschi innevati, passeggiate per scoprire la storia e cultura ladina della Val di Fassa, magiche esperienze sotto le stelle e deliziosi prodotti tipici da gustare. La Fata delle Dolomiti propone una montagna tutta da vivere, in autonomia o, con le proposte quotidiane del programma Moena Outdoor, in compagnia di guide esperte. In linea con il concetto di mobilità dolce, tante attività si possono fare anche senza spostare la macchina sia per chi alloggia al Passo San Pellegrino (per es. Fuciade o le ciaspolate intorno al lago) che per chi soggiorna in paese (nuovo anello di fondo raggiungibile a piedi dal centro in località Prato di Sorte).



Forni di Sopra (Friuli Venezia Giulia) - Forni di Sopra, “Perla” delle Dolomiti Friulane: da quota 900 del centro abitato si passa ai quasi 2600 metri della cima dolomitica più alta attraverso un’infinità di itinerari naturalistici, escursionistici ed alpinistici, con la possibilità di raggiungere le vette più alte e scalare pareti (ice climbing), in tutta sicurezza, accompagnati dalle guide alpine. Sul territorio di Forni di Sopra si distende il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, al cui interno scorrono in libertà camosci, caprioli, marmotte, stambecchi e l’aquila reale. Tante alternative allo sci: numerosi itinerari percorribili con le racchette da neve adatti a tutti, alla scoperta di panorami innevati mozzafiato. Possibilità di organizzare escursioni con guide alpine specializzate, tracciate in base al livello di difficoltà, per trascorrere giornate “detox” a contatto con la natura. Numerosi percorsi naturalistici per gli amanti dello scialpinismo, che potranno raggiungere le vette che circondano il paese osservando la natura più selvaggia, attraversando boschi di faggi, grandi pendii aperti e canali molto suggestivi.



Per maggiori informazioni: www.alpine-pearls.com