Ötztal: in Austria natura, spazi immensi e sicurezza

In Ötztal si passa dalle specialità sportive estreme, come la canoa o il rafting nei ruscelli di montagna, alla solitudine delle vallate laterali, alle uscite in bicicletta insieme a tutta la famiglia. Inoltre, la Ötztal Card permette di accedere agli impianti di risalita, trasporti pubblici, ingressi alle strutture sportive e di svago, nonché ai musei e tanto altro.



Una valle per avventurosi - La vallata propone oltre 1.600 km di sentieri ben segnalati con diversi gradi di difficoltà. Agli amanti delle alte vie si segnala l‘Ötztal Trek, che prevede 12 tappe in quota, alle famiglie invece segnaliamo i sentieri nel fondovalle e lungo i torrenti di montagna. I mezzi di risalita o gli autobus portano gli ospiti in quota, così risparmiano gran parte delle fatiche. Ai più sportivi si segnalano i percorsi Bike & Hike, un misto tra camminata e pedalata. Lungo i crinali sono disseminate 57 malghe alpine, che attendono grandi e piccini per un pranzo o una merenda a base di prodotti locali. E per i bambini è a disposizione la mascotte Widi, che vive in quota e si sposta da una malga all’altra. Lassù, a Hochoetz c’è anche il Widiversum un mondo alpino con giochi interattivi e animazione dedicati ai più piccoli.



Tutto per i bikers - La Ötztal si definisce nazione delle due ruote. E proprio a Sölden è nata la Bike republic, con i suoi percorsi immersi nella natura. Tra le novità di questa estate il percorso Fernar Trail, che si diparte dal ghiacciaio Tiefenbach a quota 2.800 m e il percorso Troaln Line nell’area bike del Giggijoch. Per i ciclisti più tranquilli si segnala la ciclabile che si snoda attraverso tutta la valle, sempre fuori dalle strade trafficate.



Roccia e 007 - All’entrata dell‘Ötztal si trova AREA 47, il centro outdoor più esteso d’Austria, che propone blobbing, scivoli giganti, parco di arrampicata che raggiunge i 27 m di salita e un impianto di wakeboard. Il livello di adrenalina qua è sempre assicurato alto. Da provare anche una sessione di rafting sul torrente Ötztaler Ache. Gli amanti del climbing hanno a disposizione 20 aree con 750 percorsi di diversi livelli. La montagna del Gaislachkogl sopra l’abitato di Soelden è invece il paradiso per gli amanti di James Bond. Quassù a quota 3.048 m riapre l’installazione museale 007 elements, dedicata all’agente segreto più famoso al mondo e che farà immergere il visitatore nel suo mondo. Il ristorante gourmet ICE Q, che si trova a pochi metri, è stata la location di “Spectre”.



Tanta cultura - Nel villaggio di Ötzi presso Umhausen è rappresentata la vita dell’uomo che arrivò dal ghiaccio e che visse nel periodo della pietra. Coloro che vogliono conoscere la cultura e la storia di questa valle possono accedere ai musei di Längenfeld e Oetz. Il mondo della natura alpina viene invece raccontato nell’esposizione permanente presso la casa del parco di Längenfeld. Agli appassionati delle moto si segnala il museo Top Mountain Motorcycle a Hochgurgl ai piedi del Passo Rombo, che collega il Tirolo all’Italia. Qui i fratelli Alban e Attila Scheiber hanno realizzato il loro sogno, creando il museo di moto più alto d’Europa.



