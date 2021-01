Renon,  neve in sicurezza sul “Balcone delle Alpi”

La rete delle passeggiate - Merito di una rete di passeggiate invernali che, negli ultimi anni, è stata implementata fino a diventare uno dei fiori all’occhiello di tutta la regione (alcune delle quali percorribili pure con i passeggini). Da non perdere, ad esempio, il sentiero Loden, che parte a un centinaio di metri dal parcheggio di Pemmern/Tre Vie e che regala una magnifica escursione panoramica di circa 2 ore e mezza, senza necessità di prendere alcun impianto. Basta invece un solo passaggio sulla cabinovia del Corno del Renon per raggiungere un vero e proprio paradiso escursionistico a 2mila metri di quota: qui spicca il Panorama Tour invernale, “sentiero invernale certificato” di circa 2 ore e 45 minuti, con partenza da Cima Lago Nero, famoso per la vista unica sulle Dolomiti.



Orizzonti senza confini - E per gli amanti degli orizzonti senza confini, da Cima Lago Nero parte anche lo scenografico Sentiero Panoramico (un’ora circa): lungo il percorso, da non perdere la sosta al “Tavolo Rotondo”, opera dell’artista Franz Messner, una vera e propria piattaforma che catapulta i visitatori in uno degli scenari più vasti delle Alpi, dai colossi di ghiaccio dell'Ortles ad ovest, al leggendario mondo delle Dolomiti ad est, dalle Alpi dello Stubai e dello Zillertal a nord, alla Presanella e all’Adamello a sud, dove spuntano anche le Dolomiti del Brenta.



Ciaspolate, sci alpinismo, fitness e lezioni di sci - Anche il programma di attività settimanali sembra fatto apposta per soddisfare i nuovi trend degli amanti della montagna: tra le varie proposte, la ciaspolata sul Corno del Renon, organizzata ogni mercoledì e supportata dalla guida esperta Josef Innerebner . Ogni martedì invece c’è “Alla scoperta del Renon”, escursione invernale con la guida Sepp Lamprecht, autentica miniera di informazioni sugli usi e costumi locali, sempre prodigo di consigli sulle passeggiate più belle della zona . Tra le novità, i corsi tenuti dall’istruttrice fitness Magdalena Kofler: appuntamento ogni lunedì con una combinazione di corsa e allenamento di resistenza e il venerdì con “Schiena forte”, una serie di esercizi pensati per migliorare la postura e la mobilità . E poi ancora un corso introduttivo all’uso dello slittino (ogni lunedì) e un workshop per imparare a fare il pane insieme alla contadina del maso Flachenhof di Pemmern/Tre Vie (ogni giovedì).



Vacanze formato famiglia - Tutto questo, naturalmente, si andrà ad aggiungere alle offerte classiche e già rodate pensate per gli sciatori. L’Altipiano del Renon si conferma anche quest’anno meta ideale per le famiglie e per gli appassionati dello sci “slow”: merito della sua posizione, dei tanti giorni di sole e delle tariffe competitive. Quando riapriranno gli impianti,il comprensorio sciistico del Corno del Renon (che si sviluppa dai 1.530 ai 2.260 metri di altitudine) metterà a disposizione degli appassionati 13 km di piste, ampie e panoramiche, dove è possibile godersi la vista spettacolare sulle vette dolomitiche - dal Gruppo del Sella allo Sciliar - per una autentica full immersion nella natura. E per gli sciatori più piccini, la scuola di sci Corno del Renon è perfetta: i maestri di sci hanno un approccio giocoso e divertente, grazie anche alla notevole esperienza nell’insegnamento, inoltre quest’anno ci sarà la possibilità di prenotare lezioni private.



