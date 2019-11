Piste innevate: ecco dove inforcare gli sci

Dolomiti Superski, Bellunese e Alto Adige - Dolomiti Superski (il comprensorio sciistico più grande del mondo), grazie alle cospicue nevicate in molti casi apre in anticipo sulla data ufficiale del 30 novembre. Il divertimento è già iniziato nelle zone di Cortina d’Ampezzo. Dal 23 novembre si scia ad Arabba e Tre Cime Dolomiti, dal 30 novembre a Plan de Corones, Val d’Ega (Obereggen e Carezza), San Martino di Castrozza e Passo Rolle, dal 4 dicembre in Val Badia e dal 5 dicembre in Val Gardena e Alpe di Siusi. Info su www.dolomitisuperski.com



Trentino – I primi impianti ad aprire sono stati quelli del Presena, seguiti dal 16 novembre da quelli del Grosté a Madonna di Campiglio, che sta aprendo via via anche gli altri. La skiarea Campiglio abbraccia anche Folgarida, Marileva, Pinzolo e offre agli sportivi circa 156 km di piste, 58 impianti di risalita, 4 snowpark. Madonna di Campiglio è tra le località più chic, glamour e alla moda delle Dolomiti, nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Unesco, le meraviglie naturali del Parco Naturale Adamello Brenta. Info su www.ski.it



Valchiavenna - Con oltre 40 chilometri di piste per lo sci alpino e 10 chilometri di tracciati per lo sci di fondo, il tutto distribuito sui comuni di Madesimo, Campodolcino e Piuro, la Skiarea Valchiavenna è la destinazione perfetta per gli amanti delle attività sportive invernali. Il comprensorio sciistico della Valchiavenna, con i suoi 130 centimetri di neve, è pronto per accogliere gli amanti della neve: l’apertura degli impianti, infatti, era prevista per sabato 30 novembre ma, date le copiose nevicate, le piste apriranno prima e questo weekend lo skipass sarà gratuito, per dare l’opportunità a tutti gli sportivi di inaugurare la stagione sciistica in anticipo e godersi i primi weekend invernali in mezzo alla neve. Info su www.skiareavalchiavenna.it



Livigno - Dopo il grande inizio con l’apertura della pista di fondo già il 19 ottobre scorso, la stagione invernale 2019/2020 di Livigno non smette di regalare emozioni a tutti gli amanti della neve: nel Piccolo Tibet sciatori, snowboarder e freerider hanno già potuto indossare la loro attrezzatura e scendere a valle grazie all’apertura anticipata di Sitas Ski Area, che già dallo scorso sabato ha fatto partire i suoi impianti alla volta delle cime innevate; a partire dal 30 novembre, sarà invece possibile percorrere sugli sci tutti i 115 km di piste. Ampliata invece la pista di fondo, aperta già dalla metà di ottobre grazie all’impiego della neve conservata dallo scorso inverno con la tecnica dello Snowfarming: ad oggi, l’anello tocca i 18km di lunghezza, avvicinandosi così sempre più ai 30 km totali. Info su www.livigno.eu



Courmayeur - La stagione invernale 2019-2020 inizierà il 30 novembre, con l’apertura del comprensorio sciistico. Sciare non è solo uno sport ma è soprattutto sensazioni, emozioni e contemplazione. Courmayeur è una destinazione per chi è alla ricerca di esperienze adrenaliniche, per vivere una montagna autentica. Il freeride e lo scialpinismo sono gli sport ideali per raggiungere le vette incontaminate e percorrere itinerari fuori pista, supportati dalla preparazione e dalla professionalità della Società delle Guide Alpine di Courmayeur. Info su www.courmayeurmontblanc.it



Kitzbühel, Austria - Nella bella località austriaca molti impianti sono già aperti da fine ottobre, e gli altri stanno aprendo via via. In totale 230 km di piste magnificamente innevate: dalla mitica Streif (la più spettacolare pista di discesa libera del mondo dove ogni anno, a gennaio, si sfidano i migliori sciatori), ai 13 itinerari segnalati per gli amanti dello sci alpinismo e del freeride, dalle discese da fare con lo slittino, ai percorsi dedicati allo sci di fondo o alle escursioni con le ciaspole, e per i più impavidi il fantastico snowpark sulla pista Hanglalm con i suoi adrenalinici kicker, raillines e treelines per riders di ogni livello. Info su www.kitzbuehel.com



Svizzera - Aletsch Arena in Svizzera aprirà la stagione il 7 dicembre. Nell’inverno 2018/19 è stato condotto l’International Ski Area, un test relativo alla qualità dei servizi sulla neve. Aletsch Bahnen AG ha vinto con il punteggio massimo, ottenendo il titolo di “Ski Area Test Winner 2019 – Svizzera”. Oltre a ciò, la compagnia che gestisce le funivie dell’Aletsch Arena si è aggiudicata la vittoria nelle categorie “Miglior Programma per Bambini – Oro” e “Divertimento & Azione”. Info su www.aletscharena.ch