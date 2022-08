Innsbruck: la Ciclovia dei sapori in 25 tappe

Sapori della tradizione da scoprire con la

, 30 km su 2 ruote con 25 tappe golose oppure con iattraverso i vicoli di, per scoprire nuove e seducenti interpretazioni della cucina casalinga tirolese. Per chi cerca qualcosa di veramente insolito c’è la colazione gourmet in cabinovia…- Sul soleggiato altopiano disi snoda uno dei percorsi più caratteristici della Regione di Innsbruck, la Ciclovia del gusto. Un tracciato semplice, senza particolari dislivelli, lungo circa 30 km. Si può noleggiare in paese una bicicletta a pedalata assistita e partire lungo la ciclabile del gusto, dove sono ben segnalate le 25 stazioni in cui fermarsi, assaggiare e acquistare i prodotti tipici tirolesi direttamente dai contadini.fatto con il latte delle mucche di questi pascoli, speck, pane appena sfornato, dolci, senza dimenticare le famose(liquori alla frutta). Tra una pedalata e l’altra, circondati da un paesaggio incantevole, è possibile riempire il cestino della bicicletta e procurarsi tutto il necessario per un indimenticabile pic nic sul prato, circondati dalle montagne e coccolati da tante cose buone da gustare.- Tante le tappe golose che si possono fare per riempire il proprio cestino, non resta che scegliere! Immancabile una fermata al mercato degli agricoltori Raiffeisen-Lagerhaus, che si tiene a Mieming il venerdì dalle 15.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 11.00. Si possono trovare tutti i prodotti dei contadini del posto:Chi ama lo speck, particolarmente saporito e gustoso in Tirolo, non può saltare il pregiato salumificio Speck Mair a Telfs, dove loviene affumicato con legno di faggio, preparato con pepe, ginepro e aglio di Tarrenz. Sempre a Telfs si trova una manifattura biologica di senape, dove i semi di senape vengono macinati a freddo con una macina di granito.- Si possono assaggiare e acquistare. Speck e tanti altri prodotti tipici si trovano a Mieming, da Dismas, dove la famiglia Alber coltiva i campi e alleva maiali, producendo sul posto vari tipi di speck e salsicce crude, oltre a gestire un piccolo e raffinato negozio all’interno della fattoria. Specializzata nella produzione di latte, yogurt e burro è invece la fattoria Michelerhof, con i suoi pascoli sempre nelle colline di- Merita una visita la splendida Abbazia di, un monastero cistercense costruito nel XIII secolo. L’Abbazia è anche un luogo dove si tramandano i sapori della tradizione con la produzione di. Il negozio del monastero propone diverse varietà di marmellate preparate dai monaci con la frutta di queste terre, pregiati liquori, distillati pluripremiati e molti altri prodotti tipici. Un suggerimento speciale: non perdete ilda fratello Franz, che lo prepara fresco più volte alla settimana.- Quest’anno, nella regione di Innsbruck, la vacanza avrà un profumo nuovo! Quello dei sapori della tradizione tirolese, da conoscere con esperienze insolite e gustose. A, sul Patscherkofel, la funivia panoramica non serve solo per raggiungere l’alta quota della maestosa montagna che domina la città, ma consente anche di gustare, lungo il tragitto, una deliziosa prima colazione. Sorvolando il bellissimo panorama montano fino alla vetta si può iniziare la giornata con una, ricca di prodotti tipici e fare il carico di energie, pronti poi anche per le escursioni più impegnative.- Gli amanti del, che però non disdegnano le soste golose, possono scegliere come meta in quota la Nordkette, la suggestiva montagna di Innsbruck, dove godersi un particolarissimo picnic a oltre 2.000 metri. Si prende la Nordkettenbahnen che parte dal centro della città e si scende alla fermata Seegrube. Una volta arrivati basta ritirare lo zaino da picnic, precedentemente prenotato, già pronto e dotato di tutti gli accessori, per poi accomodarsi in un posticino immerso nel verde e gustare. Le passeggiate golose proseguono anche in città con gli straordinari Food tour di Innsbruck. Lungo il percorso di queste particolari visite guidate è possibile scoprire sia la città che l’arte culinaria tirolese.Per maggiori informazioni: www.innsbruck.info