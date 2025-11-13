Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Viaggi
Montagna
1 di 6
© Istockphoto |  I panorami della Val di Fassa, località olimpica
© Istockphoto |  I panorami della Val di Fassa, località olimpica
© Istockphoto |  I panorami della Val di Fassa, località olimpica

© Istockphoto |  I panorami della Val di Fassa, località olimpica

© Istockphoto |  I panorami della Val di Fassa, località olimpica

Non solo sci

Trentino, appuntamenti sfiziosi aspettando le Olimpiadi

Sulla neve o nelle baite, tra bellezze della natura, gusto e tradizioni da scoprire

13 Nov 2025 - 05:45
6 foto

Divertirsi nelle località di montagna del Trentino: lo sci, naturalmente fa la parte del leone, aspettando le gare delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina. Ma a fine giornata, o in alternativa a una mezza giornata in pista, ci sono tanti appuntamenti curiosi, dalla buona tavola alla tradizione, per impiegare piacevolmente il tempo, cogliendo tutte le opportunità di una regione ricca di bellezze.

trentino