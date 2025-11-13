Trentino, appuntamenti sfiziosi aspettando le Olimpiadi

© Istockphoto | I panorami della Val di Fassa, località olimpica
Sulla neve o nelle baite, tra bellezze della natura, gusto e tradizioni da scoprire
Divertirsi nelle località di montagna del Trentino: lo sci, naturalmente fa la parte del leone, aspettando le gare delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina. Ma a fine giornata, o in alternativa a una mezza giornata in pista, ci sono tanti appuntamenti curiosi, dalla buona tavola alla tradizione, per impiegare piacevolmente il tempo, cogliendo tutte le opportunità di una regione ricca di bellezze.