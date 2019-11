Avvento in Valle d’Aosta: un ricco carnet di appuntamenti

Mercatino di Natale "Marché Vert Noël" ad Aosta - Fino al 6 gennaio 2020, l’area archeologica del Teatro Romano di Aosta si trasforma in un suggestivo villaggio alpino tra luci, stradine, tipici chalet in legno, fontane fontane e sculture, per ospitare il mercatino natalizio “Marché Vert Noël”: qui i visitatori troveranno specialità gastronomiche del territorio come formaggi e vini, insieme a produzioni artigianali come candele, sapone artigianale, addobbi natalizi, mobili, abbigliamento in lana cotta e feltro, idee originali per le decorazioni natalizie e per i regali ai propri cari.



Welcome Winter a Courmayeur – Il primo weekend di dicembre inaugura ufficialmente la stagione invernale e sciistica e con l’occasione il 7 si tiene la festa più cool di Courmayeur in una speciale atmosfera: il Welcome Winter, un evento musicale che ogni anno accoglie artisti di fama internazionale come, nelle edizioni passate, Noemi, Nina Zilli e Rafael Gualazzi e che anche quest’anno riserva grandi sorprese. L’evento si terrà alle ore 18:00 nel centro storico di Courmayeur.



Château Noël a Châtillon – Il parco del Castello Gamba di Châtillon si trasformerà in un villaggio incantato popolato da personaggi fantastici, alberi parlanti e giochi magici per guidare i bambini in un mondo fatato (7 e 8 dicembre, 14 e 15, dal 21 dicembre al 6 gennaio, escluso il giorno di Natale). Dalle ore 16 la carovana di Natale nel Parco del castello accompagnerà grandi e piccini in un viaggio fiabesco allietato dal calore di bracieri accesi, caldarroste, cioccolata calda e dalle esibizioni di saltimbanchi, poeti, cantastorie e musici, che culminerà con lo spettacolo finale delle ore 18. Nel castello invece, i visitatori troveranno una mostra di giochi del passato e diversi laboratori per i più piccoli, come quello di costruzioni con mattoncini LEGO o il laboratorio creativo di pittura.



Festa del vischio a Saint-Denis – La ricorrenza celebra la raccolta del vischio, un importante elemento della tradizione celtica all’origine di numerosi riti e leggende, soprattutto legati al periodo natalizio. L’8 dicembre dalle ore 10:30 i visitatori potranno passeggiare per il mercatino del vischio, dove troveranno prodotti artigianali e della gastronomia locale, oltre alla possibilità di visitare la mostra di pittura e scultura degli artisti valdostani presso la Biblioteca, mentre i bambini potranno divertirsi con attività e giochi pensati per loro, per tutta la giornata. All’ora di pranzo sarà possibile assaporare un ricco menù a base di prodotti tipici valdostani; nel primo pomeriggio, l’atmosfera sarà allietata con musica dal vivo e danze della tradizione francoprovenzale, occitana e celtica, che culmineranno, in seguito alla premiazione dei vischi più belli, con la fiaccolata per le vie del borgo e l’accensione del falò.



Nöel au Bourg, Mercatino di Natale a Borgo di Bard – Il 7 dicembre le vie del Borgo di Bard si trasformeranno in un caratteristico villaggio natalizio, che vedrà protagonisti oltre trenta presepi in legno, realizzati dagli artigiani valdostani partecipanti al concorso “Presepi in mostra”. I visitatori vedranno esposti numerosi prodotti natalizi di arte e artigianato locale e potranno inoltre gustare le tipiche prelibatezze enogastronomiche. La giornata sarà infine allietata dalla presenza di Babbo Natale, per intrattenere grandi e piccini nello spirito natalizio.



La festa di San Nicola a Gressoney-Saint-Jean - La comunità Walser è molto legata alle proprie tradizioni, in particolare alla festa di St.Kloas il 6 dicembre, quando i bambini aspettano con ansia l’arrivo di San Nicola con i suoi doni. La sera della Vigilia, i bimbi bussano di casa in casa per lasciare un bigliettino con scritto il loro nome, al posto del quale il Santo lascerà per loro un regalo, in passato molto umile: San Nicola infatti, portava in dono frutta, mandorle, nocciole, caramelle, noci… ma anche un bastone per punire i bambini meno ubbidienti! Tutto veniva mangiato tranne le noci, poiché si pensava fossero benedette dal Santo e portassero fortuna a coloro che le tenevano con sé. Il 14 e 15 dicembre, i visitatori potranno scoprire il mercatino di Natale, con banchetti di artigianato.



Festa della Micòoula a Borgo di Hône - Dal 6 all’ 8 dicembre nel Borgo di Hône è tradizione celebrare la sagra della micòoula (dal dialetto “pane un po’ più piccolo e un po’ speciale”), un pane di segale caratterizzato dalla presenza di castagne, noci, fichi secchi, uva passa e, talvolta, cioccolato. In origine veniva preparata proprio nel mese di dicembre e col tempo è diventata il pane dolce natalizio tipico della Valle d’Aosta. L’8 dicembre il borgo ospiterà il tradizionale mercatino e offrirà ai visitatori dimostrazioni di impasto e cottura del pane: una giornata ideale per conoscere una delle antiche tradizioni della regione.



