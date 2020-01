Viaggi di nozze 2020: dieci eventi che le renderanno speciali

Location di per sé perfette per una luna di miele dovrebbero quindi essere legate ad eventi memorabili: ci ha pensato CartOrange che suggerisce dieci occasioni veramente imperdibili. Eccole.



Dubai per Expo 2020 – Dal 20 ottobre 2020 e fino al 10 aprile 2021 Dubai, negli Emirati Arabi, ospiterà quello che gli organizzatori definiscono “lo show più grande del mondo”. Un vero e proprio viaggio nel futuro, da sperimentare in una metropoli che è simbolo di modernità, tecnologia e cosmopolitismo. Ma Dubai è anche il deserto, da vivere con esperienze in jeep 4x4, o le strade del vecchio souk, con il loro fascino intatto.



L’Egitto per il nuovo Grand Egyptian Museum – La più grande collezione al mondo di arte egizia, con il tesoro di Tutankhamon, ha trovato casa al GEM, a pochi chilometri dalle piramidi di Giza, in una struttura che è già considerata fra le architetture più straordinarie degli ultimi anni. Vale senz’altro la pena giocare d’anticipo e trovarsi in zona per poter essere fra i primi visitatori di questo museo imperdibile.



In Argentina e Cile per l'eclisse del 14 dicembre 2020 – Qui tempo e luogo devono essere precisissimi: alle 16.14 ora di Greenwich del 14 dicembre 2020 il sole sarà completamente oscurato in una ristretta area del Cile e dell’Argentina che comprende anche la Patagonia e il deserto di Atacama. La stagione è perfetta per visitare quelle terre stupefacenti, essendo piena estate.



Australia: il Field of Light a Uluru - Il Field of Light è una spettacolare installazione luminosa che rende ancora più magico uno dei luoghi più affascinanti del mondo, il massiccio di Uluru nel Northern Territory australiano. L’opera di Bruce Munro ha attirato dal 2016 oltre 200mila visitatori ma cesserà di esistere il 31 dicembre. Il 2020 è quindi – suggerisce CartOrange - l’anno perfetto per visitare l’Australia: un intero continente che offre possibilità infinite, tra itinerari on the road, natura selvaggia, spiagge e metropoli tutte da vivere.



L’India dei festival: profumi e colori - Un viaggio in India diventa ancora più magico se si ha la possibilità di prendere parte a una delle sue feste tradizionali, quando migliaia di persone si riversano nelle strade tra balli e celebrazioni. Tra i festival più belli ci sono Holi (9-10 marzo 2020), famosissimo per il lancio dei colori, seguito subito dopo da Hola Mohalla (11-13 marzo), la festa sikh che ha per protagonisti i guerrieri Nihang. Intorno al 14 novembre c’è Diwali, la festa delle luci, con decorazioni luminose e spettacoli pirotecnici.



In Messico per Dia de los Muertos – Un viaggio di nozze autunnale di Messico offre la possibilità di immergersi, intorno al 2 novembre, nelle atmosfere incredibili del giorno dei morti: e chi ha visto il film Coco della Disney-Pixar sa che si tratta di una celebrazione gioiosa e colorata. È l’occasione perfetta per immergersi in questo lato particolare della cultura messicana, assistere alle parate, assaggiare le prelibatezze tradizionali .



In Sudafrica per la migrazione delle balene – A Hermanus, vicino a Cape Town, il ritorno delle balene dalla migrazione annuale è un evento così sentito da meritarsi un festival, che nel 2020 sarà dal 24 al 27 settembre. Un momento che renderà ancora più speciale una luna di miele in Sudafrica, una delle mete preferite degli sposi più attenti alla natura e all’ecosostenibilità.



In Perù per Inti Raymi, la festa del sole - Il 24 giugno di ogni anno a Cusco in Perù c’è una festa che unisce sia i turisti, che accorrono per partecipare, sia gli abitanti locali, che la sentono in modo profondo: è Inti Raymi, cerimonia religiosa incaica che oggi prevede una straordinaria rievocazione storica nella fortezza di Sacsayhuaman.



A Bali (Indonesia) per il Giorno del Silenzio – A Bali, tra il 25 e 26 marzo, si festeggia il Nyepi Day, il “giorno del silenzio”: tutto si ferma, compresi trasporti e servizi. Un giorno particolarissimo, da vivere quindi in modo “slow”. D’altro canto, i giorni immediatamente prima e dopo Niepy Day sono di grande festa, con parate, canti, balli e spettacoli pirotecnici dedicati alle divinità.



Negli USA per i 400 anni della Mayflower – Nel 2020 gli Stati Uniti vivranno una serie di eventi straordinari per celebrare l’anniversario del viaggio del Mayflower, la nave che portò in America i padri pellegrini nel 1620. Il culmine dei festeggiamenti sarà tra settembre e novembre, sulla East Coast, in particolare nel Massachusettes.