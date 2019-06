Qui New York: tutte le novità per lo shopping

Lusso esclusivo - Saks Fifth Avenue a Manhattan ha aperto Beauty 2.0, uno spazio di 2.900 m2 dedicato interamente alla bellezza che offre un nuovo tipo di esperienze sensoriali: da profumi, makeup, prodotti per la pelle e per la cura del corpo. All’interno del negozio, ha aperto a gennaio 2019 la sede newyorkese del celebre ristorante parigino L’Avenue, con due piani affacciati su St. Patrick’s Cathedral e 30 Rock. Altri negozi iconici della Fifth Avenue come Tiffany & Co e Harry Winston sono anch’essi oggetto di rinnovamenti per creare nuove e dinamiche esperienze per i clienti.



Empire Outlets - Inaugurato lo scorso 15 maggio, è il primo outlet all’interno della città, nel distretto di Staten Island e facilmente raggiungibile con lo Staten Island Ferry, completamente gratuito. Al suo interno oltre 100 negozi e ristoranti tra cui Nike Factory Store, Nordstrom Rack, Guess Factory e il food district MRKTPL. Il tutto con spettacolari vedute sul porto e sullo skyline di Lower Manhattan. Per chi vuole scoprire qualcosa in più del distretto, potrà assistere ad una partita degli Yankees nello stadio adiacente o recarsi allo Snug Harbor dove visitare il giardino botanico o una delle mostre in corso.



La moda di domani - Il futuro della moda è ad Hudson Yards, il nuovo quartiere di New York City inaugurato lo scorso marzo. All’interno di The Shops si trovano oltre cento negozi tra cui il primo store di Neiman Marcus degli Stati Uniti. Il secondo piano di Hudson Yards, il Floor of Discovery, ospita al suo interno una selezione di brand divenuti famosi online ed esperienze shopping per conoscere i nuovi marchi del mercato. Dopo gli acquisti, i visitatori potranno salire su The Vessel una futuristica struttura panoramica composta da 154 rampe di scale interconnesse, e visitare il The Shed, primo centro artistico polifunzionale pensato per la produzione e presentazione di tutte le tipologie di arti performative, visive e di cultura popolare.



Acquisti e concerti - Lo storico quartiere dalle strade acciottolate di Seaport District è stato completamente rinnovato e oggi è un punto di riferimento a Lower Manhattan per la moda, la ristorazione e l’intrattenimento. Tra i negozi di recente apertura da non perdere 10 Corso Como, sede newyorkese del celebre concept store milanese firmato Carla Sozzani e SJP Collection, dove poter acquistare la linea di scarpe firmata Sarah Jessica Parker. Anche il Pier 17 ha riaperto lo scorso anno in una veste completamente rinnovata: sul suo rooftop sono in programma concerti per tutta l’estate. Sul molo sono inoltre in apertura nei prossimi mesi ristoranti di grandi chef come Jean-Georges Vongerichten, David Chang e Andrew Carmellini.



Shopping instagrammabile - Il mondo di Kit Kemp, icona britannica del design e co-proprietaria e direttrice creativa dei Firmdale Hotels, arriva fino al 12 agosto a The Loft, al settimo piano di Bergdorf Goodman. La collezione di mobili, tessuti e accessori per la casa dai colori sgargianti è presentata all’interno di uno spazio composto da tre living room, perfetto per scattare foto altamente instagrammabili.



Scarpe personalizzate - Il Nike NYC Flagship ha aperto a Midtown East nell’autunno 2018. I membri di NikePlus hanno accesso esclusivo al 5° piano del negozio, dove possono creare il proprio paio di scarpe personalizzate e prendere parte alla Nike Expert Session. Nike x Nordstrom questo aprile ha aperto il primo negozio frutto della collaborazione NxN dedicato interamente al pianeta uomo. Lo shop include anche le sneakers dei marchi più famosi del momento.



Novità a Madison Avenue - Madison Avenue, una delle vie dello shopping più famose di New York, continua a stupire con nuove aperture come Ralph & Russo, il marchio di moda inglese noto per aver realizzato un abito indossato da Meghan Markle, la duchessa del Sussex; Reformation, un marchio di moda femminile sostenibile; il negozio del designer italiano di scarpe Sergio Rossi e il marchio di moda australiano Zimmermann.



TWA Hotel - Il nuovo TWA Hotel, aperto lo scorso 15 maggio, porta lusso e moda all’aeroporto di JFK nel Queens. Shinola, il marchio noto per i suoi orologi di lusso fatti a mano, farà presto il suo debutto nell’ex-Trans World Airlines terminal del 1962. Il negozio venderà orologi personalizzabili, borse in pelle di alta qualità, portafogli e diari, altoparlanti e giradischi. Sarà presente anche uno spazio di personalizzazione del prodotto in cui si potranno incidere le iniziali e i nomi su diari e articoli in pelle.



Il regno dei booklover - Fondato nel 1820, il Center for Fiction ha aperto la sua nuova sede a Brooklyn lo scorso 19 febbraio. Il nuovo spazio di 1.600 m2 comprende una libreria, una caffetteria, sale di lettura, una terrazza, un auditorium da 160 posti e atelier per scrittori. Lin-Manuel Miranda, creatore e star del musical Hamilton, e tre dei suoi collaboratori hanno acquistato nel gennaio 2019 il The Drama Book Shop, lo storico negozio per oltre 100 anni ha venduto copioni, partiture musicali e libri legati al mondo del teatro. Dopo aver rischiato la chiusura, ora la libreria sarà rinnovata e riaprirà in una nuova location questo autunno.



Libri e cultura - La prima e unica libreria indipendente del Bronx, The Lit. Bar, è stata inaugurata il 27 aprile 2019. Ospita al suo interno anche un wine bar, combinando la lettura introspettiva ad un drink da sorseggiare in compagnia. La libreria McNally Jackson sta aprendo due nuove sedi: una al City Point Brooklyn e una al Pier 17 del Seaport District. Inoltre è presente nella lobby di The Shed, il nuovo centro culturale inaugurato a Hudson Yards.



Per ulteriori informazioni: www.nycgo.com