Ponti 2019: 37 giorni di vacanza con 11 giorni di ferie

E' il calcolo elaborato dal motore di ricerca Volagratis.com che afferma che gli italiani sono sempre più attenti ad approfittare dei ponti. Quelli più gettonati? Il Primo Maggio, con un aumento del 99% delle prenotazioni, e Ognissanti, con partenze addirittura triplicate (+225%). Ecco i ponti del 2019.



Pasqua e Pasquetta: 3 giorni a Londra - Nel 2019 si festeggerà domenica 21 aprile: considerando anche il Lunedì dell’Angelo, ecco servito un city break di tre giorni nella capitale del Regno Unito, dove andare a caccia di uova di cioccolato in una delle Easter Egg Hunt della città. Quando prenotare: con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 10%.



Festa della Liberazione: 4 giorni a Parigi - Giovedì 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione: con un giorno di ferie, il venerdì, si potrà trascorrere un weekend lungo a Parigi, per passeggiare lungo gli Champs Élysées oppure ammirare il panorama della città dalla Tour Eiffel. Quando prenotare: con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 45%.



Primo Maggio: 5 giorni ad Amsterdam - Il Primo Maggio sarà di mercoledì, un’ottima occasione per partire 5 giorni alla volta di Amsterdam, dove lasciarsi avvolgere da distese di tulipani nel momento della loro massima fioritura. Quando prenotare: con 5 mesi di anticipo per risparmiare fino al 25%.



Primavera: fino a 12 giorni per volare a Dubai e Marrakech - E se i ponti di Pasqua, Festa della Liberazione e Primo maggio si potessero combinare? Si verrebbero a creare delle imperdibili occasioni per organizzare, a seconda della disponibilità, un viaggio di 6 (dal 20 al 25 aprile), 7 (dal 25 aprile al 1 maggio), o addirittura 12 giorni (dal 20 aprile al 1 maggio). In tal caso ci si può spingere fin sopra ai grattacieli di Dubai o tra i profumi speziati e l’atmosfera fiabesca di Marrakech.Quando prenotare: per Marrakech con 1 settimana di anticipo per risparmiare fino al 46%; per Dubai con 1 mese di anticipo per risparmiare fino al 35%.



Ferragosto: 4 giorni nelle Baleari - Prima di Ferragosto non ci saranno altre occasioni di vacanza, considerando che il 2 giugno cadrà di domenica. Una lunga attesa che però vi consentirà di organizzare con calma la partenza estiva: il 15 agosto sarà di mercoledì, per cui con soli due giorni di ferie (dal 10 al 15 o dal 15 al 19 agosto) potrete regalarvi un viaggio nelle Baleari, a Maiorca per esempio, dove spiagge bianche si alternano a calette rocciose, grotte sotterranee e parchi naturali. Quando prenotare: con 3 mesi di anticipo per risparmiare fino al 38%.



Ognissanti: 3 giorni per Barcellona o Tel Aviv - Il ponte di Ognissanti, con venerdì 1 novembre, sarà l’occasione perfetta per un long weekend autunnale, nonché l’unico momento per staccare la spina prima dell’arrivo del Natale. Tra le mete spiccano Barcellona, dove perdersi tra i musei e il Parco Güell, e Tel Aviv, dove la storia si intreccia alle vicende bibliche.Quando prenotare: per Barcellona con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 26%; per Tel Aviv con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 60%.



Natale e Santo Stefano: 6 giorni a Vienna o sul Mar Rosso - Natale e Santo Stefano 2019 arriveranno di mercoledì e di giovedì, offrendo ai viaggiatori più scaltri la possibilità di partire anche per 6 giorni (dal 21 al 26 dicembre). Chi ama l’aria natalizia potrà visitare i mercatini o assistere ad un concerto di musica classica a Vienna, mentre chi preferisce il caldo potrà scappare dall’inverno e immergersi tra i fondali del Mar Rosso a Sharm el Sheikh.Quando prenotare: per Vienna con 3 mesi di anticipo per risparmiare fino al 50%; per Sharm el Sheikh con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 27%.



Capodanno: 10 giorni a New York o Repubblica Dominicana - Per chiudere l’anno in bellezza, potrete partire sabato 28 dicembre approfittando del 1 gennaio 2020 (mercoledì) e dell’Epifania (lunedì) per godervi 10 giorni di vacanza con soli 4 giorni di ferie. Organizzatevi per tempo e volate a festeggiare il nuovo anno tra le luci e la neve di New York oppure tra le onde e le tavole da surf in Repubblica Dominicana. Quando prenotare: per New York con 6 mesi di anticipo per risparmiare fino al 34%; per la Repubblica Dominicana con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 28%.