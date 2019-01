Otto city marathon: viaggiare con le snakers ai piedi

Allora ecco il calendario di otto maratone cittadine suggerito da Volagratis.com, che consentirà agli appassionati di unire il piacere di un viaggio all'opportunità di allenarsi, in un clima di festa e di sport.



Dubai - Si è iniziato a Dubai, con la maratona che si è corsa il 25 gennaio tra i grattacieli. La Dubai Marathon è la 42 km dei record: la più veloce e la più ricca, con premi che non hanno eguali al mondo (fino a 200.000 euro).



Tokyo, 3 marzo 2019 - Tokyo ospiterà la più grande maratona d’Asia: il segnale di partenza è puntato dal Tokyo Metropolitan Government Building e il percorso tocca alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come il Palazzo Imperiale e l’Hibiya Park. E se le bellezze di Tokyo non sono un incentivo sufficiente, ci pensa il montepremi: chi conclude la maratona in meno di 2 ore e 7 minuti incassa 10 milioni di Yen (76.000 euro).



Marocco, dal 5 al 15 aprile 2019 - Suggestiva, avventurosa e impegnativa: è La Marathon des Sables ("Maratona delle Sabbie"), la gara di 240 km che si corre nel Sahara marocchino, tra dune di sabbia, distese di pietre e montagne rocciose. La competizione si svolge nell’arco di una settimana, e il percorso viene svelato soltanto quando i concorrenti giungono al campo base, nei giorni che precedono la partenza.



Londra, 28 aprile 2019 - Vedere Londra in tre ore? Con la Virgin London Marathon si può fare. Il percorso della maratona si snoda lungo entrambe le rive del Tamigi toccando le principali attrazioni della città: Tower Bridge, London Eye, Houses of Parliament e Buckingham Palace. Un grande evento di sport e beneficenza: più dei tre quarti dei maratoneti corrono per scopi benefici.



Boston, 15 aprile 2019 - “Since 1897”: nel 2019 si terrà la 123° edizione della maratona di Boston, la più antica tra le maratone annuali nel mondo. Un’occasione entusiasmante per scoprire il Massachusetts: la gara parte infatti da Hopkinton e prima di entrare a Boston attraversa le cittadine di Ashland, Framingham, Natick, Wellesley e Newton.



Inca Trail Marathon, 3-11 agosto 2019 - "La maratona più difficile del mondo": 30 km tra rovine archeologiche, altipiani e discese mozzafiato lungo il sentiero del pellegrinaggio che conduce alla leggendaria "Città perduta degli Incas", Machu Picchu. Nove giorni di cui due di effettiva corsa: si parte da Cusco, antica capitale dell’impero Inca, ad un’altitudine di 3,399 mt. Dopo aver scoperto antichi villaggi come Urubamba, Chinchero, Ollanta and Ollantaytamba, si arriva all’ingresso del Santuario Storico di Machu Picchu per iniziare la preparazione atletica: necessari una corsa di acclimatamento per abituarsi all’altitudine e il mate di coca, la bevanda tipica che aiuta ad evitare i disturbi legati all’altitudine. Il giorno dopo comincia la vera e propria maratona che arriva ad oltre 4,000 metri. Una grande avventura nella storia della civiltà Inca, tra fortezze e ampie viste dagli alti passi per arrivare di corsa fino alla città sacra.



Berlino, 29 settembre 2019 - Sono già aperte le iscrizioni per la Berlin Marathon: insomma, c’è tutto il tempo per allenarsi! Il percorso è lineare e non presenta difficoltà particolari. Una bellissima esperienza per tutti, ideale per scoprire i luoghi più importanti della capitale tedesca: si parte nei pressi della Porta di Brandenburgo, per poi costeggiare il Castello di Charlottenburg e raggiungere Potsdamer Platz.



Amsterdam, 21 ottobre 2019 - Cominciate a scaldare le gambe per affrontare la maratona di Amsterdam. I 42 km del percorso si snodano tra i luoghi più incantevoli della ‘Venezia del Nord’: si passa dal parco Vondelpark alla piazza Leidseplein, si sfiora la Casa di Anna Frank, si attraversa il caratteristico Red Light District. Senza dimenticare gli splendidi paesaggi caratterizzati dai mulini a vento.



New York, 3 novembre 2019 - Gli italiani amano unire sport e turismo nella Grande Mela ed ogni anno sono in migliaia ad iscriversi per la NYC Marathon che il prossimo novembre festeggerà la 49° edizione: 42 km che si snodano per i cinque grandi distretti della città svelandone tutti i segreti.