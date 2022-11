New York: cosa fare e cosa vedere durante le Feste

Macy’s Thanksgiving Day Parade

La tradizionale parata di New York, caratterizzata da palloncini a grandezza umana, clown, performance, i più grandi musical di Broadway, apparizioni di celebrità e altro ancora, torna per la sua 96a edizione. Come sempre la parata partirà all’incrocio tra la West 77th Street e Central Park West e si concluderà davanti al flagship store di Macy's Herald Square. 24 novembre a Manhattan.



Christmas Tree Lighting Ceremony L'Albero di Natale del Rockefeller Center è una tradizione da oltre otto decenni. La cerimonia di accensione del 30 novembre sarà caratterizzata da esibizioni e musiche di Natale suonate e cantate da artisti che verranno presto annunciati. L'albero si potrà ammirare fino a metà gennaio. 30 novembre a Midtown Manhattan.



George Balanchine’s The Nutcracker The Nutcracker (Schiaccianoci) di George Balanchine torna al David H. Koch Theater del Lincoln Center per la sua rappresentazione annuale con costumi incredibili, magnifiche scenografie e l'iconica partitura di Tchaikovsky che trasporta il pubblico in un mondo fatato, con fiocchi di neve che volteggiano, bastoncini di zucchero che saltano e altro ancora. Il 27 novembre lo spettacolo andrà in scena al TDF Autism Friendly Performances. Dal 25 novembre al 31 dicembre all’Upper West Side, Manhattan.



The New York String Orchestra at Carnegie Hall Amatissima dal pubblico della Carnegie Hall da oltre 50 anni, la New York String Orchestra torna per il suo concerto annuale della vigilia di Natale diretta da Jaime Laredo e vedrà esibirsi alcuni dei più celebri giovani musicisti della nazione insieme ad artisti ospiti, tra cui il violinista venezuelano Rubén Rengel, che si unirà all'orchestra per il virtuosistico Concerto in la minore di J. S. Bach. 24 dicembre a Midtown Manhattan.



The Holiday Multiverse at Artechouse Artechouse, pioniere dell'innovazione digitale e dell'arte esperienziale, terrà un'esperienza artistica immersiva e incantevole per le vacanze, perfetta per tutta la famiglia. SPECTACULAR FACTORY: The Holiday Multiverse sarà aperto al pubblico per consentire agli ospiti di immergersi in un multiverso di villaggi natalizi. I visitatori potranno fluttuare tra giganteschi campanelli oscillanti, imbucarsi alla festa di mille schiaccianoci, partecipare a un emozionante viaggio in treno tra le ghirlande, fare un giro sulla giostra dei bastoncini di zucchero e molto altro ancora. 19 novembre–8 gennaio a Chelsea, Manhattan.



Bronx Zoo Holiday Lights Con oltre 360 lanterne che rappresentano quasi 90 specie animali e vegetali, il festival delle luci natalizie del Bronx Zoo, dedicato alle famiglie, metterà in contatto i visitatori con la fauna selvatica e i luoghi selvaggi. Durante le serate, il parco prende vita con l'allegria delle festività natalizie grazie a giochi di luce coinvolgenti, lanterne animali progettate su misura (alcune a grandezza naturale, altre a grandezza naturale) e spettacoli di luce animati che scintillano in tutto lo zoo. I festeggiamenti sono completati da leccornie stagionali, musica classica per le feste e altri intrattenimenti festosi. L'amata tradizione incanterà sicuramente i visitatori di tutte le età, rendendola il modo perfetto per dare il via alle festività di quest'anno. Fino all’ 8 gennaio in Bronx Park.



New Year’s Eve Times Square The Waterford Crystal Times Square New Year's Eve Ball brillerà a Times Square per tutta la stagione, ma assistere di persona alla sua discesa la notte di Capodanno è un modo spettacolare, unico nella vita, per inaugurare il nuovo anno. Milioni di persone guarderanno l'evento trasmesso a New York e in tutto il mondo, insieme agli spettatori di Times Square il 31 dicembre. A partire dal 1° dicembre, gli ospiti possono anche fermarsi al New Year’s Eve Confetti Wishing Wall per esprimere (di persona o online, qui) un desiderio per il nuovo anno su un piccolo coriandolo, che sarà poi lanciato insieme agli altri a mezzanotte. Gli ospiti possono anche seguire i dettagli su TSQ.org. 31 dicembre – 1 gennaio in Times Square, Manhattan.



Pattinare su ghiaccio al Rockfeller La pista di pattinaggio sul ghiaccio, famosa in tutto il mondo, tornerà per le festività natalizie per consentire ai visitatori di pattinare sotto l'iconico albero di Natale, un'esperienza quintessenziale a New York. In collaborazione con Coach, il Rockefeller Center svelerà le attivazioni di quest'anno, tra cui un negozio di regali su misura per le festività, un carretto dell'ospitalità personalizzato che servirà specialità e la personalizzazione di patch dal vivo in loco per una linea curata di prodotti Coach. Babbo Natale raggiungerà i visitatori sul ghiaccio a dicembre. Per tutta la stagione a Midtown Manhattan.



Per maggiori informazioni: www.nycgo.com