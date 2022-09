Mauritius: spiagge, shopping e quattro giorni a Milano per gustarla

Protagonisti dell’evento, organizzato da

sono i profumi e i sapori dell’isola che, mescolandosi con quelli mediterranei, danno vita a un’esperienza gastronomica molto particolare. Artefici di questo goloso connubio sono il pluripremiato ChefExecutive Chef dello Shandrani Beachcomber Resort & Spa, Presidente della Mauritius Chefs Association e Worldchefs Certified Master Chef;del ristorante L'Erba del Re (1 stella Michelin) che a inizio anno è stato protagonista insieme a Chef Coopen di una settimana gastronomica allo Shandrani Beachcomber; a seguire,la Chef del rinomato Fornello da Ricci, con il suo compagno di vita e di cucinaincontrato proprio in occasione di un evento sull'isola alcuni anni fa in un hotel Beachcomber. Chef Coopen è affiancato dalla brigata di Andrea Ribaldone (Executive Chef Identità Golose) e da tutto il team dell'hub di Identità Golose Milano: per le quattro serate della manifestazione trasferisce virtualmente a Milano l'atmosfera tropicale di un'isola che da sempre ha fatto dell'ospitalità e del sorriso il suo biglietto da visita. Dopo questo “assaggio” mauriziano, il progetto di visitare l’isola diventa ancora più irresistibile. Ecco allora che cosa il viaggiatore giunto sul posto non deve proprio perdere.- Il primo posto di un’ideale classifica delle cose da non perdere a Mauritius, il mare è sicuramente al primo posto. Le spiagge sono splendide: dall’intramontabile Le Morne, perfetta per gli appassionati di kite surf, fino agli isolotti di Ile aux Cerfs, Ile de Deux Cocos e Ilot Mangenie: pubblico il primo e privati gli altri, distano alcuni minuti in barca dalla costa est e sono l’ideale per una gita in giornata per visitare spiagge nuove e mozzafiato dove rilassarsi e fare snorkeling. A nord invece la spiaggia di Mont Choisy è meta sia di turisti che di locali per un tuffo nelle acque cristalline.Nella zona sud dell’isola, è una delle zone più famose di Mauritius. Le famose terre dai sette colori sono solo la prima tappa: non può mancare una sosta per ammirare le centenarie tartarughe giganti che vivono proprio lì accanto. A Chamarel si trova anche il luogo più sacro dell’isola per i fedeli induisti, il lago Ganga Talao di Gran Bassin, che la leggenda narra sia stato creato dal dio Shiva facendo cadere sull’isola una goccia del fiume Gange. A Chamarel, si trova anche la fabbrica di tè di Bois Cheri, da visitare per poi godersi un assaggio con vista panoramica sulle piantagioni. Per le famiglie e per chi vuole lasciare un po’ di spazio al divertimento, il Curious Corner of Chamarel trasporta nel mondo delle illusioni con divertenti effetti ottici, labirinti e molto altro.- Mauritius è soprannominata “isola dell’armonia” proprio grazie all’accoglienza e all’attenzione per i visitatori da parte del popolo mauriziano: per vivere un’esperienza davvero unica e autentica, si possono incontrare le famiglie locali nelle table d’hotes, ristornanti situati presso le abitazioni di signore mauriziane che aprono le porte della propria casa per ospitare i visitatori, ai quali svelano i segreti della cucina dell’isola, condividono la tavola e raccontano aneddoti e tradizioni. Un altro prodotto utilizzato abbondantemente nella cucina, è il pesce fresco: a sud, nell’area di Mahébourg, i pescatori locali sono disponibili ad organizzare battute di pesca insieme ai visitatori.Per che cerca l’avventura, nella foresta tropicale a Mauritius non mancano le proposte. Il Casela Nature and Leisure Park invita i visitatori a provare un’adrenalinica zip line, il ponte tibetano, oppure la passeggiata insieme ai leoni. Il Black River National Park è ideale per tutti gli sportivi e offre attività dal trekking all’hiking fino al più adrenalinico cannyoning, per tutti i livelli di esperienza.In tutta l’isola i visitatori possono ammirare ampie piantagioni di tè e zucchero ma anche di vaniglia: per scoprire tutti i segreti e la storia di questi preziosi prodotti mauriziani, si può visitare la fabbrica di Bois Cheri, in cui assistere a tutta la lavorazione dalla raccolta nei campi fino alla bustina di tè, oltre che assaggiare tutte le gustose varianti prodotte dalla fabbrica. La casa coloniale di Saint Aubin è invece circondata da piantagioni di vaniglia, mentre alla Rhumerie de Chamarel, è possibile visitare la distilleria e acquistare i rum più pregiati dell’isola. Altro prodotto che ha caratterizzato la storia agricola di Mauritius è lo zucchero: a nord è possibile visitare l’Aventure du Sucre un museo interattivo che ripercorre le tappe della coltivazione di questo prodotto, a pari passo con le vicissitudini della storia mauriziana.- Mauritius è un mondo da scoprire, fatto di benessere e relax in un percorso di bellezza lungo 330 km. Tale è la lunghezza della costa dell’isola, punteggiata da oltre 30 esclusive Spa e centri benessere, inserite in altrettanti meravigliosi hotel e resort.- Passeggiando per il mercato di Port Louis, oltre alla coloratissima frutta tropicale si possono trovare spezie, tè, pashmine, foulard di cashmere. Nel centro della capitale, al Caudan Waterfront si possono trovare profumerie e negozi, oltre che prodotti caratteristici come i cesti e le borse di vimini intrecciate a mano o altri manufatti artigianali all’interno del Craft Market. Fuori città, sulla strada per Grand Baie, vale la pena fermarsi all’Historic Marine, un caratteristico negozio che produce modellini di navi.Per maggiori informazioni: www.tourism-mauritius.mu