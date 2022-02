Le torri orologio più belle del mondo: sai riconoscerle tutte?

Super difficile: siamo in Estremo Oriente

Un carillon immenso, il quarto per dimensione al mondo

Si trova in una piazza "colorata"

BIG BEN, Londra – È l’orologio più celebre al mondo e simbolo stesso della capitale britannica: il suo suono è talmente iconico da essere conosciuto da tutti. Il nome appartiene alla campana collocata all’interno della altrettanto celebre torre, che ufficialmente si chiama Elizabeth Tower, anche Big Ben ormai è la denominazione estesa all’intero monumento.



OROLOGIO ASTRONOMICO, Praga - È uno degli orologi più celebre e fotografati d’Europa. Il tempo è scandito da una raffigurazione della Morte, impersonata da uno scheletro, protagonista del movimento meccanico delle figure allegoriche che popolano il carillon.



TORRE SPASSKAYA, Mosca – In italiano Torre del Salvatore, progettata nel 1491 dall’architetto italiano Pietro Antonio Solari, domina la Piazza Rossa e costituisce l’accesso al lato orientale del Cremlino. È la torre principale dell’intero complesso.



OROLOGIO DEL CASTELLO SFORZESCO, Milano – Alta 70 metri, la Torre del Filarete è stata edificata da Luca Beltrami, il quale ha inserito nella torretta superiore, con merlatura ghibellina, un orologio ornato da un sole raggiante, ispirato alle insegne degli Sforza, signori di Milano da cui prende nome il castello.

OROLOGIO ASTRONOMICO, Duomo di Messina – È parte della cattedrale della città, integrato nel campanile, ed è stato edificato nel 1933 dopo il terremoto che ha distrutto la città. I meccanismi riprendono in parte quelli dell'orologio astronomico di Strasburgo ed è considerato uno degli esemplari più grandi del mondo. Quando l'orologio segna mezzogiorno, le statue di bronzo si animano: tra loro ci sono un leone che ruggisce, un uccello che spiega le sue ali e due figure femminili che si alternano suonando la campana.

ABRAJ AL BAIT, La Mecca, Arabia Saudita - L’orologio fa parte del complesso denominato Al-Bait Abraj Towers e detiene alcuni record: è la più alta torre con orologio del mondo, mentre l'orologio è il più grande da facciata esistente. Il complesso è adiacente alla Masjid al-Haram, la più grande moschea del pianeta, e alla Kaba, il luogo sacro dell'Islam.

ZYTGLOGGE, Berna, Svizzera - La Torre dell’orologio è stata in origine la prima porta occidentale della città e risale al Duecento, mentre l’orologio astronomico e il carillon sono stati costruiti nel 1530. La lancetta delle ore porta l'emblema del gallo e di Crono, dio del tempo. È Patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1986.

RATHAUS GLOCKENSPIEL, Monaco di Baviera – L’orologio si trova in Marienplatz, cuore della città, ed è parte integrante dell’edificio che ospita il municipio. La costruzione è un vero capolavoro in stile gotico, mentre l’orologio, con figure animate grazie a un congegno meccanico, fa riviere storie del XVI secolo. È il più grande carillon della Germania e il quarto per dimensioni al mondo.

OROLOGIO, Tassin la Demi Lune, Lione – Tassin la Demi Lune è una cittadina a pochi chilometri da Lione: il centro ospita una bella colonna orologio costruita agli inizi del Novecento. L’orologio è composto da quattro quadranti decorati con allegorie e motivi floreali.

TORRE DELL'OROLOGIO, Dubrovnik, Croazia - Alta trenta metri, colpisce subito lo sguardo, svettando in fondo allo Stradun, il corso principale della città. La prima torre risale al 1444, poi ricostruita nel 1929 secondo lo stile originario; la sua campana per secoli ha scandito gli appuntamenti politici e sociali della città, grazie ai rintocchi scoccati da Maro e Baro, due figure di bronzo chiamate anche “zelenci” ("verdastri"). Oggi le due statue originali sono in restauro e a suonare la campana sono due copie.

SULTAN ABDUL SAMAD, Kuala Lumpur, Malesia– Questa imponente torre con orologio è alta circa 40 metri ed è uno dei punti cospicui dello skyline cittadino. L’edificio risale a fine Ottocento: affacciato a Dataran Merdeka (Piazza Indipendenza), la principale della città, domina le celebrazioni delle maggiori ricorrenze della Malesia.