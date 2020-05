Le scogliere più spettacolari del mondo

Dieci scogliere impressionanti e grandiose da tutto il mondo Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 Istockphoto 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Scavate dal mare, modellate dal vento, immerse in paesaggi intensi e di bellezza da togliere il fiato.: sono le scogliere più belle e più grandi del mondo. Alcune sono in luoghi lontani e remoti, altre sono più vicine e meno complesse da raggiungere: sono comunque maestose e impressionanti, tutte da ammirare e da conoscere, almeno per immagini.