La Las Vegas che non ti aspetti

Uno zoo da visitare - Presso l’Hotel Flamingo, ad esempio, è possibile accedere a The Wildlife Habitat, un paradiso di ben 15 acri di giardini lussureggianti con pesci, un’ampia varietà di uccelli e gli immancabili fenicotteri che svolazzano tra bellissime cascate. Non mancano fagiani, anatre, cigni e le maestose tartarughe che si crogiolano sotto il sole del Nevada. Una ricca mostra faunistica inserita in un contesto urbano. Grande originalità ed unicità. Qualcosa di unico da visitare.



Film in anteprima - Presso Cbs Television City Research Center, sito all’interno di MGM Grand Hotel Casino, si può invece assistere alla prima visione di spettacoli reali ancora in fase di approvazione, al termine dei quali viene richiesto di esprimere opinioni personali ed eventuali critiche a riguardo. Senza alcun costo di partecipazione, si può avere un’esclusiva anteprima di un programma che andrà poi in onda, o essere tra i pochi ad aver visto uno spettacolo che non verrà mai trasmesso.



La Venezia americana - Per gli amanti dell’atmosfera tipica della città di Venezia, ricca di arte, musica e spettacolo, il lussuoso hotel The Venetian è l’ideale. Canali veneziani in miniatura attraversati dalle tipiche gondole, una riproduzione di Piazza San Marco e numerosi altri dettagli, ricreano la perfetta illusione del panorama veneziano, a Las Vegas. Questo scenario è ulteriormente arricchito dalla presenza di cantanti, artisti e mimi, che intrattengono il pubblico con spettacoli meravigliosi, improvvisati e coinvolgenti. Gli abili artisti rendono il pubblico partecipe delle loro esibizioni per strada, creando così spettacoli irripetibili e sempre nuovi. Prendere parte a questa unica “Streetmosphere”, è un lusso alla portata di tutti.



Le “fontane di Bellagio” - Non si può andare via da Las Vegas senza aver assistito almeno una volta agli scenografici giochi d’acqua dalle Bellagio’s Fountains. Situate all’esterno dell’omonimo hotel, le fontane del Bellagio offrono un mix entusiasmante di acqua, musica e luci, pensato per ipnotizzare i suoi ammiratori. Questo ambizioso, complesso e coreografico progetto offre uno spettacolo sempre nuovo, che ammalia da anni tutti i suoi spettatori, riuscendo sempre a suscitare nuove emozioni. Ovviamente tutto questo, è assolutamente gratuito.



La botanica come arte - Sempre l’Hotel Bellagio regala ogni anno cinque diverse esibizioni sbalorditive: una a gennaio in occasione del capodanno cinese, e poi una per ogni stagione, primavera, estate, autunno e inverno. Grazie al talento dei fioristi e designer che ne seguono la realizzazione, ogni stagione viene rappresentata con allestimenti naturali con tutti i migliori fiori, piante ed alberi appositamente scelti. Il Bellagio’s Conservatory & Botanical Garden offre a tutti i turisti la possibilità di ammirare delle vere e proprie opere d’arte botaniche, che con i loro colori, forme e profumi, lasceranno senz’altro un ricordo memorabile senza paragoni.



Spettacoli dal vivo - Se si ha la fortuna di essere a Las Vegas il primo venerdì del mese, non si può non prendere parte al festival culturale e artistico più importante di Downtown Las Vegas. Inizia nel centro del Las Vegas Arts District e si estende fino al Fremont East Entertainment District. Il “First Friday” dà la possibilità ad oltre 100 artisti, emergenti ed affermati, di esibirsi in spettacoli, concerti dal vivo e attività interattive. Il tutto condito dall’informale atmosfera di festa, con bancarelle che servono cibi e bevande, giochi di luce, musica e tante divertenti opportunità.



