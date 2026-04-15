Isola di Anguilla: bellezze e segreti della perla dei Caraibi

LE SPIAGGE CHE CI FARANNO INNAMORARE - L’isola vanta 33 splendide spiagge, tutte pubbliche, dalla sabbia bianca come zucchero e mare cristallino dalle acque perfette, in cui praticare tutti gli sport estivi, come nuoto, snorkelling, canoa, immersioni. Le più belle e assolutamente da visitare sono Shoal Bay East, spesso votata come la spiaggia più bella dei Caraibi e del mondo in assoluto: è una distesa di circa 3 km di sabbia candida con un reef vicino a riva, ideale per lo snorkeling. Offre un mix perfetto tra aree tranquille e vivaci bar, animati dai ritmi caraibici, dal Raggae e dal Calypso Da non perdere anche Meads Bay, una baia ampia e maestosa, celebre per le sue acque turchesi sempre calme e la sabbia soffice: è il luogo ideale per lunghe passeggiate e per cenare in alcuni dei ristoranti più rinomati dell'isola, situati direttamente sulla sabbia. Un'altra perfetta mezzaluna di sabbia candida, riparata e con acque quasi immobili è Maundays Bay: ospita l'iconico resort Cap Juluca e offre una vista spettacolare sull'isola di St. Martin. Altrettanto bella e celebre è Rendezvous Bay, un lunghissimo lido a forma di arco, famoso per la sua atmosfera serena e la vista mozzafiato sulle montagne di St. Martin. Qui si trova il celebre Bankie Banx's Dune Preserve, considerato uno dei migliori bar sulla spiaggia al mondo. Tra le gemme nascoste, più piccole e segrete, a cui dedicare un'escursione ci sono Little Bay, una caletta minuscola e remota racchiusa da alte scogliere, raggiungibile solo via mare (solitamente con piccole imbarcazioni da Crocus Bay), vero paradiso per lo snorkeling e per chi ama tuffarsi dalle rocce, e Sandy Ground, situata presso un villaggio di pescatori e cuore pulsante della vita notturna e degli eventi locali. Altrettanto belli sono i due isolotti di Prickly Pear Cays, disabitati e a breve distanza dalla costa, raggiungibili con gite in catamarano, da visitare per ammirare per le tartarughe marine e i numerosi esemplari di fauna marina, da incontrare in memorabili immersioni subacquee. E, oltre alle spiagge, è d’obbligo un giro tra le lagune di mangrovie, dove vive una grande varietà di uccelli, tra cui fenicotteri, gheppi e molti altri.