Maya: in Centroamerica alla scoperta di una civiltà complessa e affascinante

LA CITTA' PERDUTA - Dos Pilas, antica città dell'impero Maya il cui nome deriva dai due specchi d'acqua che si trovavano presso il sito. Nonostante sia stato scoperto nel 1954, la sua esistenza non è stata ufficializzata fino al 1980, al fine di proteggerla dai saccheggi. La città è stata fondata nel periodo Tardo Classico per controllare le rotte commerciali del fiume La Pasión. Più che un semplice sito archeologico, Ixkún è considerato un vero e proprio parco archeologico grazie al suo ambiente verdeggiante. La natura si fonde con la cultura in piena foresta vergine dove si possono vedere strade, grotte, piazze dell’antica città Maya. Conosciuta come la porta di accesso al mondo Maya o la "città perduta", Cancuen è un magnifico esempio del periodo Classico Maya. Qui sorge un imponente palazzo costruito tra il 765 e il 7990 d.C., uno dei più grandi e più elaborati della cultura Maya mai ritrovato. Presso il sito i visitatori possono osservare e condividere esperienze con gli archeologi per capire l'importanza di tale patrimonio culturale. Oltre a questi tesori, il Guatemala nasconde molti altri siti Maya tra cui: Quirigua, Takalik Abaj, Kaminaljuyu, Iximché, Zaculeu, Mista Viejo o Guaytán.



L'ATENE DEI MAYA - Copán, in Honduras, è considerata la "Atene dei Maya" ed è una delle più importanti città di questa civiltà. Capitale di un importante regno nel periodo Classico, dal IV al X secolo, è stata abitata per oltre due millenni. Le rovine, avvolte da una fitta giungla, sono composte da due sezioni: il gruppo principale con le tombe e la sezione dei tre musei. Il sito è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1980 ed è un luogo imperdibile per archeologi e storici che vogliono scoprire i misteri della civiltà Maya.



IL LUOGO DELLE DONNE - Tazumal, il sito archeologico più famoso di El Salvador e il primo nato nel Paese, è anche uno dei più antichi di tutto il Centroamerica. I primi scavi hanno portato alla luce molti reperti della civiltà indigena del periodo Classico e Post-classico, tra cui una piramide alta 24 metri. Questo è senz’altro uno dei siti più spettacolari della zona. I reperti archeologici che si possono trovare a Joya de Cerén danno un'idea di com’era la vita domestica Maya. Luogo noto come la "Pompei del Centroamerica" perché nel 600 d.C. è stato vittima di un’eruzione vulcanica dalla quale fu sepolto, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dal 1993. Cihuatán, parola di origine Nahuatl che significa "luogo delle donne" (facendo riferimento alla silhouette delineata dal Colle di Guazpa simile a quella di una donna addormentata), è stato abitato nel periodo Post-classico. Si tratta di un luogo che genera grande interesse per essere sorto poco prima della conquista spagnola. Cihuatán è uno dei più imponenti siti archeologici di El Salvador, ma è ancora poco sconosciuto e molti dei suoi segreti sono ancora in attesa di essere scoperti. Qui sorgono due grandi complessi architettonici di tipo religioso: il centro cerimoniale di levante e il centro cerimoniale di ponente.