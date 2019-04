Il Trono di Spade: sulle tracce dei Lannister e degli Stark

Le dieci location selezionate da lastminute, sparse tra Mediterraneo e Atlantico, durante le riprese si sono trasformate in alcuni dei luoghi più significativi raccontati nella saga resa celebre da Tyrion Lannister e i suoi compagni di avventure.



Castle Ward, Strangford (Irlanda del Nord) - Per incontrare Grande Inverno, la fortezza di Casa Stark, bisogna raggiungere il nord. La fortificazione usata per le riprese, nota come Castle Ward e oggi patrimonio nazionale, si trova in Irlanda del Nord, a Strangford, ed è molto meno massiccia di come appare nella serie televisiva. Della struttura originale oggi resta molto poco, tanto che è stato necessario l’intervento della computer grafica per rendere l’antico cortile della fattoria e l’unica torre rimasta una vera e propria fortezza.



Forte Lovrijenac, Dubrovnik (Croazia) - Costruito in soli tre mesi nell’Undicesimo secolo ancora oggi Forte Lovrijenac sorveglia l’intera costa di Dubrovnik, in Croazia, con i suoi 37 metri d’altezza. È un luogo d’astuzia e di giochi di potere sia nella saga che nella realtà: in Game of Thrones Forte Lovrijenac è stato trasformato nella Fortezza Rossa, il castello reale ad Approdo del Re all’interno del quale è posto il conteso Trono di Spade. La baia sulla quale si affaccia, poi, è stata teatro dell’incredibile Battaglia delle Acque Nere, una delle più memorabili di tutta la serie televisiva.



Fortezza di Minčeta, Dubrovnik (Croazia) - Costruita nel Quattordicesimo secolo per proteggere la città di Dubrovnik dalle invasioni provenienti da terra, la fortezza di Minčeta vanta una torre divenuta oggi uno dei punti panoramici più belli di tutta la località croata. Ne Il Trono di Spade le sue possenti mura compaiono nei panni di quelle della Casa degli Eterni, l’edificio in cui dimorano gli anziani stregoni di Qarth e dove Daenerys Targaryen ha alcune visioni su se stessa e sul suo futuro.



Palazzo di Diocleziano, Spalato (Croazia) - Per incontrare Daenerys Targaryen e i suoi tre magnifici draghi de Il Trono di Spade bisogna invece recarsi al Palazzo di Diocleziano, cuore dell’antica Spalato. Costruito tra la fine del Terzo e l’inizio del Quarto secolo, l’edificio e le sue mura abbracciano tutto il centro storico trasformando l’intero complesso da “semplice” dimora di un Imperatore romano a cittadella fortificata. Caratterizzato da alte arcate e colonne in marmo, oggi è Patrimonio UNESCO e uno dei luoghi più visitati della città croata.



Fortezza di Clissa (Croazia) - In Dalmazia, su una collina rocciosa poco distante dal mare, sorge la fortezza di Clissa, uno degli edifici più antichi di tutta la Croazia. Ne Il Trono di Spade la Fortezza di Clissa compare, sovrastata da una grande piramide che nella realtà non esiste, come Meereen, una delle grandi città schiaviste: la strada tortuosa che porta alla sua cima e la sua posizione si sono rivelate perfette per portare in vita la città raccontata all’interno delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di Martin.



Alcázar di Sevilla (Spagna) - La splendida architettura moresca dell’Alcázar di Sevilla l’ha fatto diventare Patrimonio UNESCO nel 1987 e più recentemente l’ha fatta scegliere dalla produzione di Game Of Thrones per diventare Lancia del Sole, la roccaforte di Casa Martell e cuore della capitale del Principato di Dorne, uno dei regni meridionali di Westeros. I suoi giardini, le sue stanze e le sue vasche compaiono più volte nella serie HBO, regalando atmosfere esotiche agli spettatori.



Castello di Trujillo, Cáceres (Spagna) - Nell' Estremadura, c’è uno degli edifici più massicci di tutto la Spagna: il Castello di Trujillo. Fu costruito nel Tredicesimo secolo a Cáceres su ciò che rimaneva di un’antica fortificazione araba e, nonostante i secoli trascorsi e qualche modifica, ha mantenuto alcune delle caratteristiche tipiche degli edifici militari musulmani, come le torri quadrate, vere protagoniste della struttura. Anche nella serie televisiva il castello è uno dei più importanti di tutta la storia de Il Trono di Spade, ossia l’imponente roccaforte di Casa Lannister: Castel Granito.



Forte Manoel (Malta) - Come dimenticare la decapitazione di Ned Stark avvenuta sui gradini del Grande Tempio di Baelor, ad Approdo del Re? Nella realtà quelle scale appartengono a Forte Manoel, sull’isoletta omonima maltese, non distante dalla capitale La Valletta. La struttura nacque nel Settecento per volere dei Cavalieri di Malta e, dopo essere diventata proprietà del Governo Inglese, fu chiusa all’inizio del Novecento e mai più riaperta a causa dei numerosi danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante questo, la produzione de Il Trono di Spade è riuscita a ottenere l’autorizzazione per girare al suo interno alcune delle scene simbolo della prima stagione.



Monastero di Sant Pere de Galligants, Girona (Spagna) - Il monastero di Sant Pere de Galligants è uno dei migliori esempi di architettura romanica catalana in Spagna. Costruito a Girona nel Decimo secolo, nel corso degli anni ha subìto alcune modifiche strutturali che lo hanno reso più simile a una fortezza che a un semplice edificio religioso. Oggi è sede del Museo Archeologico della Catalogna e attraverso le tante testimonianze ospitate al suo interno prova a raccontare la storia del suo territorio. Anche ne Il Trono di Spade è un luogo di cultura e di studio, perché è stato utilizzato come location per La Cittadella, nella quale è custodito il sapere del Continente Occidentale



Cittadella di Essaouira (Marocco) - Essaouira si trova nel Marocco occidentale, affacciata sull’Oceano Atlantico ed è anch'essa Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La sua atmosfera mediterranea si è rivelata perfetta per portare sul piccolo schermo Astapor, una delle città della Baia degli Schiavisti, e proprio sulle sue mura sono state girate alcune scene fondamentali di Game of Thrones legate alla liberazione dell’esercito degli Immacolati da parte della Regina dei Draghi.