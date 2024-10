A Tokyo d'inverno, perché no?

CLIMA MAI TROPPO FREDDO - La vicinanza della capitale al mare permette che le temperature oscillino moderatamente tra un minimo di circa 3 e massimo di 10 gradi centigradi. Inoltre, il grado di umidità più basso di tutto l’anno si registra proprio in inverno, e questo permette di godere di splendide giornate soleggiate e di panorami che si estendono fino all’orizzonte. Dalle piattaforme di osservazione situate in cima ai grattacieli lo sguardo spazia fino al Monte Fuji, nelle giornate migliori. Panorami urbani mozzafiato si possono ammirare dalle piattaforme di osservazione come Tokyo Tower, Tokyo Skytree oppure Shibuya Scramble Square, regalando viste diurne e notturne indimenticabili.



TEMPLI, ARTE CONTEMPORANEA, ILLUMINAZIONE INVERNALI - Ma è la vivace cultura che rende davvero speciale questa stagione. I templi, i santuari, i siti storici, le statue e i monumenti sono solo alcune delle meraviglie da esplorare con calma, non c'è la ressa delle stagioni più turistiche. Oltre a visitare capolavori d'arte e storia, c'è la possibilità di tuffarsi nella vita giapponese partecipando ai molti eventi che vengono organizzate anche in inverno, come i matsuri e le fiere. Gli eventi iniziano già a Capodanno, come ad esempio nel caso del Hatsumode, la prima visita al tempio o al santuario. Fra le fiere (a Tokyo in gennaio se ne tengono ben tre) è particolarmente suggestiva quella dedicata alle bamboline votive Daruma. In questa stagione non mancano le opportunità di esplorare la cultura contemporanea proprio nel luogo in cui nasce, tra musei d'arte come il Museum of Contemporary Art e le gallerie del “triangolo dell’arte di Roppongi”. Le illuminazioni invernali decorano inoltre i quartieri futuristici creando un’atmosfera magica che dura quasi tre mesi fino a febbraio.



IL MOMENTO PERFETTO PER GUSTARE LA CUCINA GIAPPONESE - Le temperature fredde, ma mai insopportabili, permettono di girare in città in modo più agevole rispetto al caldo dell’estate (ad oggi la stagione privilegiata dai viaggiatori italiani), Infine, l’inverno è il momento perfetto per assaporare piatti tipici stagionali: un’armonia di bordi e stufati che passano dal sukiyaki all’oden, fino ai celebri ramen bollenti e al monjayaki di Monja Street. Oltre ad essere più favorevoli per assaporare buona parte della cucina giapponese, che si basa su caldi stufati, brodi e zuppe, come il sukiyaki o ancora il celebre ramen, decisamente meno appetibili col caldo.