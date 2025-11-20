Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Viaggi
Mondo
1 di 18
© Istockphoto | Il sito archeologico di Machu Pichu
© Istockphoto | Il sito archeologico di Machu Pichu
© Istockphoto | Il sito archeologico di Machu Pichu

© Istockphoto | Il sito archeologico di Machu Pichu

© Istockphoto | Il sito archeologico di Machu Pichu

Mete lontane

Viaggio per immagini tra le meraviglie del Perù

Conosciutissimo per le antiche città come Machu Picchu e Cuzco,  è nella classifica delle mete Best in Travel 2026 anche per la sua gastronomia

20 Nov 2025 - 05:45
18 foto

Quando si parla di Perù, il pensiero corre subito ai siti archeologici Inca di Machu Picchu e di Cuzco, ma il Paese offre anche altri aspetti da scoprire, a cominciare da una prelibata gastronomia, grazie ai quali il Paese è entrato nella prestigiosa classifica delle destinazioni Best in Travel 2026 di Lonely Planet.

peru