Viaggio per immagini tra le meraviglie del Perù

© Istockphoto | Il sito archeologico di Machu Pichu
Quando si parla di Perù, il pensiero corre subito ai siti archeologici Inca di Machu Picchu e di Cuzco, ma il Paese offre anche altri aspetti da scoprire, a cominciare da una prelibata gastronomia, grazie ai quali il Paese è entrato nella prestigiosa classifica delle destinazioni Best in Travel 2026 di Lonely Planet.