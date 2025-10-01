Logo Tgcom24
© Ente del Turismo | Seoul, Bukchon Hanok Village - ph LIVE STUDIO
Oriente

Scoprire la Corea del Sud con le serie tv più amate

Dall'isola di Jeju a Seoul, cinque scenari da fiction che rivelano un Paese in bilico  tra emozioni, bellezza e colpi di scena

01 Ott 2025 - 05:30
Da Jeju a Seoul, cinque scenari da fiction che rivelano un Paese in bilico  tra emozioni, bellezza e colpi di scena

corea del sud
serie tv

