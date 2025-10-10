Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Viaggi
Mondo
1 di 6
© Ente del Turismo | Kimberley, miniera di diamanti Big Hole
© Ente del Turismo | Kimberley, miniera di diamanti Big Hole
© Ente del Turismo | Kimberley, miniera di diamanti Big Hole

© Ente del Turismo | Kimberley, miniera di diamanti Big Hole

© Ente del Turismo | Kimberley, miniera di diamanti Big Hole

Africa

Alla scoperta del selvaggio Northern Cape in Sudafrica

La provincia sudafricana del Northern Cape in ottobre si svela in tutto il suo splendore 

10 Ott 2025 - 05:30
6 foto

In ottobre, la provincia sudafricana del Northern Cape si svela in tutto il suo splendore

sudafrica