Dolce vita a Barbados, "il posto più ricco della Terra"

Ci sono vari eventi in ogni momento dell'anno. I visitatori possono partecipare al gioco del polo da gennaio a maggio oppure a regate veliche, da gennaio a giugnoe festival di surf e kitesurf, cinema, arte, golf, immersioni, sport e benessere.



Il luogo più ricco della Terra - C'è stato un tempo in cui Barbados era conosciuta come "il posto più ricco sulla terra, tra tutte le colonie europee, nella regione dei Caraibi" per la fiorente industria dello zucchero. La storia dello zucchero ha fatto parte del suo patrimonio culturale: il rum più antico del mondo è di Barbados. Centinaia di negozi di rum ancora oggi lo testimonia, come il festival più grande dell'isola il "Crop Over" simile al nostro Carnevale.



Relax assicurato - Con le sue spiagge di sabbia bianca, le località meravigliose sul mare e l'atmosfera rilassata, Barbados è il luogo perfetto per vivere momenti magici con la dolce metà o per un viaggio indimenticabile. Una visita a Barbados è ideale per rilassarsi al massimo. Il sole per tutto l'anno, le temperature calde e l'aria salmastra dell'oceano contribuiranno a lenire dolori muscolari. Fino al vero relax con la meditazione galleggiante sulla quiete del mare o i trattamenti termali.



Dolce vita - Il tè pomeridiano è un'antica tradizione britannica ancora apprezzata qui in molti hotel e ville, con musica soft, all'interno di splendidi giardini. Il tuo "tè" potrebbe variare dall'esotico infuso Ceylon a qualsiasi altra bevanda localmente distillata.Ed in cucina non dimenticare di assaporare il Flying Fish. Insomma sono molti i motivi per cui Barbados merita una vacanza: è un’isola corallina, l’unica dei Caraibi, con mare splendido anche per chi ama il surf, spiagge con sabbia bianchissima e dolce, dolcissima vita. A Barabdos si beve il rum più antico al mondo e si possono fare varie attività sportive, dal cricket al polo.



