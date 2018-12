Dieci paradisi in cui attendere il Nuovo Anno Atollo di Ari – Maldive Istockphoto 1 di 10 Palau – Micronesia Istockphoto 2 di 10 Phuket - Thailandia Istockphoto 3 di 10 Coron Palawan – Filippine Istockphoto 4 di 10 Makena Beach - Maui - Hawaii Istockphoto 5 di 10 Kauai – Hawai Istockphoto 6 di 10 Anguilla – Caraibi Istockphoto 7 di 10 Cuba – Varadero Istockphoto 8 di 10 Tulum - Messico Istockphoto 9 di 10 Horseshoe Bay, Bermuda Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ATOLLO DI ARI – MALDIVE - È composto da 82 isole, 18 delle quali abitate: ha una popolazione complessiva di circa 15mila abitanti. Le terre emerse hanno nell'insieme una superficie di appena 8,30 chilometri quadrati. E' il paradiso degli sport acquatici e in particolare delle immersioni subacquee.



PALAU – MICRONESIA - Questo Stato insulare nell'Oceano Pacifico, situato a circa 500 km a est delle Filippine, è composto da oltre 200 tra isole e isolotti, con oltre 1500 chilometri di spiagge coralline. Il suo nome significa “favola” e davvero non è difficile capire perché.



PHUKET - THAILANDIA -E’ la più grande isola della Thailandia e si trova sul mare delle Andamane, nella parte meridionale del Paese, nei pressi della costa ovest della penisola malese. La natura è incantevole, con falesie calcaree, famose spiagge, foreste tropicali e baie tranquille



CORON PALAWAN – FILIPPINE - E' uno dei luoghi più affascinanti e fotografati delle Filippine, amatissimo dagli appassionati di immersioni subacquee perché qui si trovano moltissimi relitti di navi giapponesi risalenti alla seconda guerra mondiale, tutti da esplorare. La natura è di bellezza mozzafiato, tra mare di cristallo, spettacolari formazioni rocciose e sorgenti termali.



MAKENA BEACH - MAUI - HAWAII – Questa grande spiaggia nell’arcipelago delle Hawaii ha sabbia di colore dorato, ma tende a colorarsi di arancio e di rosso quando il sole si avvicina al tramonto. Il contrasto con le sfumature turchesi del mare è di grande effetto.



KAUAI – HAWAI - E' l'isola geologicamente più antica delle Hawaii ed è conosciuta anche come "The Garden Island" (L'Isola giardino). Situata poco sopra il Tropico del Cancro, l'isola ha natura vulcanica, alte montagne e racchiude una grande varietà di climi e paesaggi, dalla foresta pluviale al deserto o alla palude, dalla montagna a pianure coltivate e spiagge di sabbia bianca.



ANGUILLA – CARAIBI - E' un Territorio Britannico d'Oltremare situato nelle Piccole Antille, nei Caraibi, il più a nord delle Isole Sopravento settentrionali. Deve il nome alla sua forma stretta e allungata che ricordava ai suoi scopritori l'omonimo pesce. Ha spiagge incantevoli, costituite da lunghe distese sabbiose e bianchissime.



CUBA – VARADERO – Questa nota località balneare occupa la stretta penisola di Hicacos a Cuba. Lungo i 20 km di costa affacciata sull'Oceano Atlantico sorgono numerosi hotel di lusso, ma presso della punta più orientale si trova la Riserva Ecologica di Varahicacos. Il mare e le spiagge sono incantevoli.



TULUM - MESSICO – Questo antichissimo sito archeologico Maya sorge direttamente sul mare, tanto che è possibile ammirare le rovine stando direttamente sulla spiaggia. I colori intensi e la luce brillantissima creano un meraviglioso contrasto di colori, in un’atmosfera in cui storia e bellezza si intrecciano n modo indissolubile.



HORSESHOE BAY, BERMUDA - Una perfetta piscina naturale, con acque basse e cristalline e imponenti formazioni rocciose che chiudono un seno di mare limpidissimo e cristallino, orlato da una spiaggia rosa e sottile. Insomma, un piccolo angolo di paradiso.