Aruba, un sogno da mettere sotto l'albero

Spiagge paradisiache - Aruba custodisce due spiagge imperdibili, che di per sé valgono la visita dell'isola: Palm Beach e Eagle Beach. Nell'incantevole Palm Beach si trovano i migliori luxury hotel, dotati di ogni genere di comfort, ristoranti di ottimo livello, negozi e bar sulla spiaggia e centri per gli sport acquatici. Eagle Beach, riconosciuta più volte come una delle spiagge più belle del mondo secondo i viaggiatori di TripAdvisor, è invece ideale per gli amanti della tranquillità: un'oasi appartata in cui abbandonarsi al relax più totale. Qui è possibile ammirare anche gli alberi più fotografati dell'isola, i famosi Divi Divi: dotati di tronchi intrecciati come fili di lana, oltre a essere delle autentiche opere d'arte naturali, sono anche un ottimo angolo di ristoro per chi è in cerca di riparo dai raggi del sole.



La natura selvaggia del Parco Arikok - L'Isola di Aruba è rivestita per il 18% da una riserva naturale, il Parco Arikok. Tra i cactus e la caratteristica vegetazione si nascondono numerosi siti storici, formazioni geologiche uniche e spettacolari e moltissime specie animali. È possibile scoprire le bellezze del Parco Arikok in bici, a piedi, a cavallo, in jeep o in quad, prenotando un'escursione organizzata oppure, per gli amanti dell'avventura, in totale autonomia affittando un mezzo 4x4 o camminando tra i sentieri del Parco.





Il sorriso degli arubani - Uno dei principali punti di forza di Aruba è la sua popolazione: sorridente, ospitale e accogliente, è un vero e proprio melting pot culturale che si riflette nella cucina, nella musica, nella cultura locale e nelle due principali cittadine di Aruba. La capitale Oranjestad, situata nella costa meridionale, è famosa per la sua pittoresca architettura, frutto della fusione tra lo stile olandese e quello spagnolo. San Nicolas invece, situata verso la punta Sud, offrirà ai visitatori la vera atmosfera autentica e caraibica, oltre a stupirli con i suoi variopinti murales creati da street artist provenienti da tutto il mondo.



Cucina eccellente - Con più di 200 ristoranti, Aruba è caratterizzata da un’offerta gastronomica estremamente ricca e variegata, grazie al mix culturale che da secoli contraddistingue l’isola. La cucina locale è infatti un mix di influenze e sapori provenienti da Olanda, Sud America, Caraibi e Nord America. Oltre a poter scegliere tra diverse tipologie di ristoranti e bar (per tutti i gusti e per tutte le tasche), il visitatore potrà scegliere la sistemazione alberghiera che preferisce grazie a un’offerta molto variegata: dai Resort di catena ai boutique hotel, dagli appartamenti alle ville private. E così che, oltre a godere di innumerevoli meraviglie naturali, il visitatore avrà la certezza di essere coccolato da un’accoglienza attenta, dedicata e di qualità.





Sempre sole - Infine, l'altra grande dote dell'Isola di Aruba è il clima: trovandosi fuori dalla rotta degli uragani, l’isola è al sicuro da piogge e temporali e vanta quindi un clima gradevole tutto l'anno. Aruba è l'isola dei Caraibi con più giorni di sole, ma riesce a essere piuttosto fresca grazie ai venti alisei, che soffiano ogni giorno. La temperatura media è di 28 gradi, senza umidità, con qualche picco verso l'alto nei mesi che vanno da maggio a ottobre e verso il basso da dicembre a marzo. In altre parole, il paradiso. Prima di organizzare un viaggio, informarsi sulle disposizioni di sicurezza sul sito sottoindicato.



Per maggiori informazioni: www.aruba.com