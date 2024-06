Gli archi naturali come porte del cielo: i più belli del mondo

Gli archi naturali sono finestre che si spalancano all’improvviso nella roccia, proprio dove la montagna dovrebbe essere compatta e impenetrabile, mostrando la meraviglia della natura che si nasconde al di là, e costituiscono uno degli archetipi più misteriosi che da sempre affascinano l’uomo. Situati per lo più in luoghi remoti e a volte inaccessibili, esercitano un’attrazione intensa che li trasforma in mete imperdibili per trekking anche molto impegnativi, e per uno scatto fotografico memorabile.