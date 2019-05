Vacanze a vela: dimmi che tipo sei e ti dirò che viaggio organizzare

Vacanze a vela: dimmi che tipo sei e ti dirò che viaggio fare Per il tipo naturalista: Isole Vergini Britanniche Ufficio stampa 1 di 8 Per il tipo naturalista: Isole Vergini Britanniche Ufficio stampa 2 di 8 Per il tipo festaiolo: le Cicladi e le altre isole greche Ufficio stampa 3 di 8 Per il tipo meditativo: la Thailandia Ufficio stampa 4 di 8 Per il tipo family addicted: l'Isola d'Elba Ufficio stampa 5 di 8 Per il tipo family addicted: l'Isola d'Elba Ufficio stampa 6 di 8 Per il tipo sportivo: la Sardegna Ufficio stampa 7 di 8 Per il tipo sportivo: la Sardegna Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La scelta della destinazione può fare davvero la differenza e trasformare una bella vacanza in un viaggio indimenticabile. Per questo il portale di noleggio barche Sailogy ha individuato cinque diversi profili di “tipi da barca” e la rotta perfetta per ciascuno di loro.



Il naturalista - Per questo tipo di viaggiatore il contatto a 360° con la natura è un elemento indispensabile, dalla contemplazione di un cielo stellato, alla full immersion nei colori di un mare incontaminato. La barca a vela è perfetta per questo tipo di esperienza, in cui ci si trova letteralmente immersi nel verde e nel blu, e in cui si impara a sincronizzare il proprio ritmo con quello ancestrale delle onde e del vento, nel pieno rispetto degli ecosistemi e delle biodiversità marine e naturali. La destinazione consigliata è l’incontaminata e selvaggia natura delle Isole Vergini Britanniche, un paradiso per gli amanti della barca a vela, in cui si trovano venti perfetti, spiagge immacolate e acque cristalline in cui fare snorkeling.



Il festaiolo – E’ un viaggiatore che sceglie le sue mete in base alle attrazioni della nightlife. Per lui le spiagge sono il punto d’osservazione perfetto per ammirare un tramonto sorseggiando un aperitivo, nell’attesa di sbarcare e tufarsi nella vita notturna della località di approdo. È un vero nomade del mare, che ama vedere l’alba ogni giorno in un posto diverso e predilige la compagnia e il lusso degli ambienti esclusivi. La scelta giusta è allora un confortevole catamarano con skipper per veleggiare senza pensieri, con spazi ampi a disposizione che gli consentono di invitare a bordo nuovi amici e organizzare cene sotto le stelle. La destinazione perfetta è offerta dalle isole greche, a partire dalle Cicladi, ideali per chi ogni giorno vuole provare un locale diverso e ballare su spiagge sempre nuove.



Il meditativo – La meta per questo tipo di viaggiatore è il viaggio stesso, in un itinerario che in effetti è alla ricerca di sé. Ama peciò i luoghi silenziosi, carichi di spiritualità, nei quali si può ancora percepire la presenza benevola della natura. Non è inconsueto vederlo mentre fa yoga o meditazione in un luogo spirituale o su una spiaggia all’alba o al tramonto. La barca a vela per lui può essere un luogo di pace e un orizzonte intimo in cui spogliarsi dei bisogni superflui della vita quotidiana e rimettersi in contatto con se stesso. La destinazione ideale è la Thailandia con i suoi arcipelaghi di isole coralline, in una natura perfetta e intensamente spirituale.



Il Family addicted – Chi non sa stare lontano dalla tribù familiare si rassicuri: la barca a vela è perfetta anche con i bambini. Anche i più piccoli si divertono a esplorare le coste come veri pirati, studiare le costellazioni del cielo notturno e imparare anche le regole della condivisione e della responsabilità. A tutto questo si aggiunge un pizzico di avventura e di qualche piccola incombenza per sentirsi importanti. Anche per le famiglie la soluzione ideale è il catamarano, più spazioso e confortevole, magari con la presenza di uno skipper, per non avere alcuna preoccupazione. La destinazione perfetta è l’Isola d’Elba: vicina e comoda da raggiungere dalla terraferma, offre panorami incantevoli, spiagge per i momenti in cui i bambini hanno bisogno di sfogare la loro vivacità, ma anche luoghi tranquilli e villaggi pittoreschi.



Lo sportivo – E’ innamorato delle onde, anche quelle così alte da poterle cavalcare; sa leggere il linguaggio delle nubi, delle onde e delle correnti e ha sempre l’attrezzatura pronta per ogni sport acquatico. La vacanza in barca gli offre momenti di tranquillità, ma anche un ricco ventaglio di attività: immersioni, kite-surf, pesca, yoga ma anche jogging e trekking lungo la costa. Per mettersi alla prova può provare una navigazione integralmente a vela senza l’aiuto di uno skipper, per superare i propri limiti e affinare la tecnica di navigazione. La destinazione migliore è la Sardegna: la conformazione delle coste e l’intensità del vento sono perfette per chi ama il mare e tutte le sfide che offre.