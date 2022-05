Spagna: in spiaggia tutto l'anno

Al sole delle Isole Canarie -

Costa del Sol, quando vuoi tu -

Calore mediterraneo sulla Costa Blanca -

Capo di Gata, bellezza costante -

Il soprannome di "isole fortunate" ben definisce la grande fortuna di chi può visitare le Isole Canarie. Una temperatura media di 22°, più di 3000 ore di sole l'anno e tanti servizi per i visitatori in tutte le stagioni. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma ed El Hierro, per un totale di quasi 1500 chilometri di costa, più di 500 spiagge e una grande varietà di paesaggi, dove sarà facile trovare il mix perfetto di sole, relax e svago. Da lidi di origine vulcanica a piccole insenature tra scogliere e vasti arenili di sabbia bianca. Se a questo ambiente eccezionale aggiungi la possibilità di fare windsurf, immersioni, vela, surf, sci d'acqua e altri sport nautici, arriverai alla conclusione che il litorale delle Canarie ha tanto da offrire.Sai qual è una delle tante virtù della costa dell'Andalusia? Il clima mite. Più di 320 giorni di sole l'anno per 160 chilometri di costa. Sì, stiamo parlando della Costa del Sol e la provincia di Màlaga è la meta che fa per te. Godere del fascino di rinomate località turistiche come Estepona, Ronda, Manilva, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas e Nerja, è sempre possibile. Lasciati conquistare da porti turistici come quello di Marbella, da lungomare come quello di Malaga, da luoghi dove potrai anche usufruire di una ricca offerta culturale e gastronomica. E se ancora non basta, scopri il sapore della frittura di pesce in uno dei tanti locali in riva al mare o percorri uno dei sentieri delle dune di Cabopino. Questo paradiso delle vacanze sul litorale mediterraneo è a tua disposizione in qualsiasi stagione.La Costa Blanca è un'altra delle zone della Spagna dove il sole difficilmente va in vacanza. La parte meridionale della Comunità Valenciana gode di un caldo clima mediterraneo durante tutto l'anno. Palme, aranci e mandorli popolano oltre 200 chilometri di spiagge dalla sabbia fina e le acque tranquille. Destinazioni turistiche popolari come Torrevieja, Benidorm e Calpe, dove non mancano un'atmosfera internazionale e servizi in qualsiasi periodo tu decida di viaggiare. Sport nautici o golf, con campi a scelta in quasi tutte le località. Lunghe spiagge di sabbia fina o piccole insenature dalle acque turchesi racchiuse tra scogliere. Anche il litorale di Alicante offre luoghi singolari come Isla de Tabarca e il Peñón de Ifach. Recarti in entrambi questi posti in mesi diversi da quelli estivi ti permetterà di goderne pienamente.La costa del Capo di Gata-Níjar, ad Almería, è uno di quegli scenari che invitano a perdersi nella sua bellezza naturale, qualunque sia la data indicata dal calendario. Insenature tranquille come Media Luna, Carbón e Cala Chica, spiagge rinomate come Mónsul, Genoveses e San José, che hanno fatto da location a film come "Indiana Jones", il "Playazo", una specie di oasi in riva al mare a Rodalquilar, sono solo alcuni dei tanti e diversi angoli disseminati lungo 60 chilometri di costa. Questo territorio, compreso all'interno della riserva della biosfera dell'UNESCO del Parco Naturale del Capo di Gata-Níjar, gode di una temperatura media annua di 20°. Se stai cercando un posto di relax assoluto, dove poter vivere anche l'emozione di una passeggiata a cavallo sul margine delle scogliere, il Capo di Gata è la meta giusta per te.Per maggiori informazioni: www.spain.info