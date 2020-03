Isole Ionie: lussureggianti, tranquille, a due passi da noi

Querce, eucalipti e ginestre ricoprono fitti boschi, distese di ulivi plasmano scenari paesaggistici dove il tempo sembra essersi fermato per lasciar spazio alla quiete e al silenzio, mentre sul litorale si aprono spiagge attrezzate o vergini, tutte incantevoli, bagnate da acque pulite e cristalline. La più frequentata dal turismo internazionale è Corfù, apprezzata per il fascino e la vivacità da cittadina europea, con i suoi caffè che si aprono sotto i portici e i prati all'inglese, le viuzze del quartiere ebraico e le botteghe di artigiani.



Leucade - Sembra una penisola più che un'isola, Leucade, per la vicinanza alla terraferma, a cui è collegata attraverso un ponte mobile. Oltre il quale, nell'entroterra, sono disseminati piccoli paesini che custodiscono veri e propri gioielli architettonici, nascosti tra valloni verdeggianti, punteggiati di olivi, viti e oleandri.



Itaca o il mito di Omero - Ulisse navigò per vent’anni per ritrovare la sua amata Penelope e infilzare i Proci che ne insidiavano senza successo le virtù, oggi il turista impiega qualche ora per raggiungere quest0isola incantevole, partendo da Brindisi, Bari, Ancona e Venezia con destinazione Patrasso e quindi prendere il traghetto per l’isola omerica. L’isola, situata tra la costa del continente la vicina isola di Cefalonia è frastagliata, e montuosa con il Monte Nirito che svetta con i sui oltre ottocento metri di altezza. Itaca dispone di tre porti (Vathy il principale, Pisaetos e il piccolo Frikes) e di un’infinità di piccole e grandi insenature. Il capoluogo Vathy è disteso ad anfiteatro in una baia naturale ampia e riparata, che si dice essere la più grande del mondo.



Cefalonia - E' la più grande delle isole Jonie, possiede 250 chilometri di costa. Ricca di una vegetazione lussureggiante e di meravigliose cale e calette. Possiede anche un ricco patrimonio culturale con notevoli monumenti, chiese e monasteri. Spiagge stupende: le più belle sono quelle intorno al grande villaggio di Lekithra.



Zacinto - E' caratterizzata da una grande varietà di paesaggi. Spiagge calme e sabbiose, mare tranquillo ideale per famiglie con bambini si trovano nella parte sudorientale. La parte occidentale è caratterizzata da imponenti scogliere e fondali ideali per lo snorkeling. Il capoluogo, Zante, è ricca di memorie storiche e l’architettura veneziana si intuisce nel suo centro storico, dominato da una imponente fortezza della Serenissima.



Paxos – Si dice che un tempo questa bellissima isola fosse unita a Corfù, da cui fu separata dall’iroso tridente di Poseidone, che voleva vivere qui , indisturbato, il suo amore con Anfitrite. Piccola ma ideale per una vacanza tranquilla, con spiagge ideali per il relax familiare, all’ombra di migliaia i ulivi millenari.



