Friuli Venezia Giulia: tre gioielli per le vacanze al mare

In questa costa che si trova nel punto più a nord del Mediterraneo, ecco l’ecclettica Trieste; la costa frastagliata dal bianco delle falesie della baia di Sistiana, Marina Julia, fino al fascino veneziano delle calli di Grado, il centro della pesca di Marano Lagunare e l'animatissima Lignano. Il litorale propone una ricca ed eterogenea offerta turistica che si sposa perfettamente con le molteplici esigenze dei turisti e si arricchisce di numerose novità.



Spiagge - Le parole d’ordine sono ecosostenibilità, famiglie e aree attrezzate per animali domestici. Le spiagge delle località balneari del Friuli Venezia Giulia ricevono ogni anno le prestigiose Bandiere Verdi dei pediatri e le Bandiere Blu e diventano sempre più ecologiche con iniziative quali il progetto Plastic free e alle aree balneabili smoke free. Centri per lo svago dei bambini e il family carnet per accedere gratuitamente o a prezzi scontati a parchi divertimento, a corsi di sport acquatici (kitesurf, nuoto, sup, vela, windsurf, voga), a giochi acquatici e escursioni in motonave in laguna. inoltre e palestre gratuite cielo aperto. Grado e Lignano si fanno in quattro per gli amici a quattro zampe con postazioni specifiche e aree agility, servizio veterinario e di toelettatura.



Adrenalina o relax? - Voli in mongolfiera al tramonto, sorvoli della laguna con aereo o fluttuando sull’acqua con il foiling, abbinamento bici più barca e molto altro ancora, il mondo outdoor delle spiagge del Friuli Venezia Giulia ne ha per tutti i gusti. Chi non vuole faticare e godere della vista più invidiata, quella dall’alto, può partecipare ai voli vincolati in mongolfiera a Grado oppure decollare su un aereo e sorvolare le riserve naturali delle foci del fiume Stella e della Valle Canal Novo, Marano Lagunare, le città Unesco di Palmanova e Aquileia comodamente seduto e gustando un aperitivo esclusivo in quota.



Fra aria e acqua - La conformazione della costa e la rinomata bora che soffia con direzione side-on, garantendo così la massima sicurezza per i praticanti, rendono l’area antistante Marina Julia una delle mete ideali per gli amanti del kitesurf e dell’hydrofoil, che da qui possono usufruire dell’unico corridoio ufficiale di lancio ad uso esclusivo dell’Alto Adriatico.



Vacanze slow - Gli amanti dei ritmi lenti, invece, hanno a disposizione attività di nordic walking in spiaggia, passeggiate con i cavalli camargue nella Riserva naturale dell’Isola della Cona, visite guidate nel parco del Castello di Miramare per scoprirne gli aspetti naturalistici e storici, attività di snorkeling nella Riserva marina del WWF omonima alla scoperta di cosa si nasconde sotto il pelo dell’acqua. Inoltre, possono praticare il lento e benefico SUP anche in gruppo su un’unica tavola, pagaiando in mare o in laguna attraverso i suoi canali circondati dai canneti e dai casoni.



Enogastronomia al top - Dal boreto a la graisana al frico, nNelle località balneari della costa del Friuli Venezia Giulia è possibile scoprire il patrimonio enogastronomico della regione, non soltanto nei numerosi ristoranti e osterie, ma anche partecipando a momenti dedicati, come le Colazioni gourmet all’alba nelle spiagge di Grado e Fisch Nic in laguna. Oppure con le le degustazioni di chef stellati e resident chef che, oltre a deliziare i palati con i piatti tipici, portano l’enoturista alla scoperta delle valli da pesca, le aree della laguna delimitate da argini o recinzioni dove si pratica la "vallicoltura", un genere di itticoltura estensiva.



Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it