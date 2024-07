In Croazia arrivano le nuove Stelle Michelin

Hanno mantenuto con successo il marchio Michelin Green Star, i ristoranti “Zinfandel's” (Zagabria), “Konoba Mate” (Korčula) e “Korak” (Jastrebarsko). Questa etichetta viene assegnata a quei ristoranti che si dedicano in modo particolare alla gastronomia basata sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. "La Croazia è oggi riconosciuta come una destinazione attraente e di alta qualità, e le stelle Michelin sono una conferma dell'eccellenza della gastronomia croata e delle capacità dei nostri chef, che contribuiscono alla soddisfazione dei nostri ospiti con il loro lavoro e impegno. Vogliamo seguire le tendenze dell'eccellenza, e questa selezione Michelin dimostra che abbiamo qualcosa di cui vantarci, contribuendo notevolmente alla promozione del nostro Paese come destinazione gastronomica di qualità e prestigio. Il fatto che oggi in Croazia ci siano complessivamente 93 ristoranti che portano alcuni di questi marchi ci sarà molto utile per l'ulteriore promozione, sia della gastronomia come prodotto, che della Croazia come destinazione nel suo complesso", ha dichiarato Kristjan Staničić, Direttore Generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo principale partner nazionale di Michelin.