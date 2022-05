Bandiere Blu: la Spagna è al primo posto

Qualità dell’acqua, alto livello dei servizi nelle spiagge e sicurezza nell’arenile: questi i motivi che hanno spinto a premiare con la Bandiera Blu 621 spiagge spagnole - 6 in più rispetto all’anno scorso e con 18 new entry – distribuite in 250 comuni.

Il 15% delle spiagge con Bandiera Blu del mondo si trovano in Spagna. Il riconoscimento è andato anche a 103 porti turistici, 7 in più del 2021, e a 5 imbarcazioni turistiche sostenibili, 3 in più rispetto all’anno scorso.





Valencia al primo posto -

Orgoglio iberico -

La Comunità Valenciana è la regione autonoma con più Bandiere Blu: 139 spiagge e 19 porti turistici. Seguono l’Andalusia con 145 Bandiere Blu assegnate a 122 spiagge e 21 porti e con il maggior incremento rispetto al 2021; e la Galizia con 123 Bandiere Blu che sventolano su 112 spiagge e 11 porti turistici.C’è grande soddisfazione nell’associazione d’educazione ambientale e del consumatore, l’organismo spagnolo responsabile del programma FEE (Foundation for Environmental Education): il record di Bandiere Blu a spiagge e a porti turistici consolida la Spagna come destinazione internazionale di vacanze balneari. L’associazione ha premiato inoltre alcuni comuni con 3 diverse “menzioni speciali” per essersi distinti in educazione ambientale, soccorso in mare e impegno sociale o inclusività (“sole e mare per tutti”).Per maggiori informazioni: www.spain.info