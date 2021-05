Le “Mongolfiere solidal” premiano i sogni di viaggio di tre ragazzi speciali

Il concorso è organizzato da “Weekend Dreamers - Le Mongolfiere dei Sogni” (www.lemongolfiere.org): è il progetto solidal del portale turistico “Weekend Premium”, che si adopera per realizzare i sogni di viaggio di ragazzi fragili, con disabilità o patologie. I premiati vedono realizzare il loro sogno e si trasformano in Young Reporter, raccontando la loro esperienza sulle pagine del magazine Weekend Premium Guide, nella sezione dedicata del sito Weekendpremium.it e sulla pagina FB Weekend Dreamers.

Tra i 25 racconti selezionati in questa edizione fra i tanti provenienti da ogni parte d’Italia, scegliere è stato veramente un’impresa. Tra le mete più “sognate” dai ragazzi molte si trovano in Italia, ma non mancano le mete europee, fra cui sono risultate particolarmente gettonate Barcellona, Madrid, Parigi, Londra. Scelti da tre giurie, ecco i tre racconti vincitori, i cui autori vedranno realizzato il proprio sogno.

La Giuria dei Top Manager del turismo ha scelto il racconto di Luna Wambui: "Alla fontana di Trevi pensando al Kenya " - La giuria, composta da: Gabriele Albertini, Gianluca Andolfi, Damiano De Crescenzo, Claudio De Donatis, Aljosa Ota e Stefano Ravelli, ha premiato la quattordicenne Luna Wambui, originaria di Malindi, in Kenya, e abitante a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Luna ha descritto il sogno di tornare nel suo Paese di origine per rivedere la nonna e gli amici, ma per ora le è sufficiente recarsi a Roma, per gettare una monetina nella Fontana di Trevi ed esprimere come desiderio proprio il fatto di recarsi a Malindi. Questa è la motivazione: “Il racconto è ben costruito. È stato apprezzato il piccolo espediente conclusivo, per cui il viaggio a Roma (realizzabile) diventa un mezzo per conquistare il vero obiettivo, meno a portata, ovvero tornare a Malindi, grazie al lancio della monetina nella Fontana di Trevi: un po’ come imbrogliare il genio della lampada e costringerlo a realizzare più dei tre canonici desideri. Bellissimo”.

La Giuria della Stampa ha scelto invece il racconto di Martina Zanon "In Sicilia e vi porterò con me" - La Giuria della Stampa, composta da Manuela Fiorini, giornalista e scrittrice, firma di Weekend Premium, Beba Marsano, firma del Corriere della Sera, Raffaella Martinotti, Channel Manager Tgcom 24/Viaggi, Giuseppe Ortolano, firma di Repubblica, Paola Pignatelli, direttore di Action Magazine, e Sabrina Talarico, Presidente GIST (Gruppo Italiano Stampa Turisti), ha scelto il racconto di Martina Zanon, 19 anni, di Predazzo, in Trentino. Martina ama le discoteche, la vita notturna e ha raccontato il suo sogno di visitare la Sicilia e Palermo. Questa la motivazione della giuria: “Il testo sprizza energia da tutti i pori. Naturale in una ragazza di 19 anni, encomiabile in una giovane costretta in sedia a rotelle, ma che impazzisce per le discoteche”.

La Giuria Web & Social ha scelto il racconto dei MAGNIFICI 11 di “Costruire il futuro”: "Tutti per Gabicce... Gabicce per tutti" – Alla Giuria Web & Social, toccava il compito di votare il racconto che più aveva emozionato, scegliendolo tra i 25 selezionati. Con 657 voti, il vincitore è risultato l’elaborato presentato dai ragazzi dell’associazione “Costruire il futuro” di Pavia, che ha descritto un sogno comune, quello di andare tutti insieme a trascorrere un weekend a Gabicce Mare.

E adesso che succede? - Inizia il sogno, quello vero. I vincitori potranno realizzare le loro aspirazioni con un fantastico weekend. Saranno loro, prossimamente, a raccontare la loro esperienza sul sito de “Le Mongolfiere Il sogno continua”. Perché Le Mongolfiere continueranno a raccogliere sogni e a cercare di realizzarli.