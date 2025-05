La Notte Rosa 2025 inaugura ufficialmente l’estate italiana

Per vent’anni la Notte Rosa è stata il cuore dell’estate, oggi ne segna l’inizio. Il solstizio diventa un rituale collettivo, un punto di svolta, una nuova alba che illumina l’intera stagione. “Il visual e il teaser di quest’anno sono un inno al movimento, alla trasformazione, all’energia che solo l’estate sa dare – ha detto Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna – Il fenicottero rosa rappresenta alla perfezione questo spirito: scanzonato, ironico, colorato, proprio come la Romagna. Il weekend rosa in Romagna è per tutti: ogni località costruisce un programma originale, con eventi per bambini, ragazzi, famiglie, amanti della musica, del wellness, del ballo, del buon cibo. Dall’alba alla notte, dal mare alle colline, tra riti propiziatori e atmosfere uniche, si celebra l’inizio dell’estate. Non c’è niente che non si possa fare in Romagna e la Notte Rosa è la festa più bella della terra della dolce vita”.