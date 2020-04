La Catalogna sullo smartphone: città, musei, architettura

Chi dice che non si può viaggiare senza uscire di casa? In un momento storico nel quale non si può godere della vacanza tanto desiderata, la regione spagnola della Catalogna è a portata di schermo e propone una vera e propria “vacanza virtuale” in tappe: decine di tour interattivi per dare la possibilità a tutti di approfittare di questi momenti di pausa casalinga per continuare a viaggiare.