Sport, natura, enogastronomia: all'Elba un Natale diverso

Si può anche optare per una vacanza a tutto relax, tra trattamenti di benessere, visite in azienda e degustazioni dei vini pregiati elbani come l’Aleatico, oppure assaggi delle tante specialità gastronomiche. L’isola d’Elba, al top delle classifiche di TripAdvisor e di HomeToGo come meta italiana più ambita, è aperta tutto l’anno. Ecco nove idee per trascorrere una magnifica vacanza invernale all’Elba.



Presepe vivente a Marciana - Tra le proposte imperdibili il suggestivo Presepe Vivente di Marciana: varcata la porta che conduce all’interno del paese si entra a Betlemme all’epoca della nascita di Gesù; un vero viaggio nel tempo. Dalla vigilia di Natale (con repliche il 25, 26 e 29 dicembre) la storia anima strade e piazze del paese trasportando lo spettatore all’interno di una vera e propria esperienza. Maria e Giuseppe in cammino, i re Magi, i soldati romani che pattugliano le vie di Betlemme, Erode nel suo palazzo, sapranno coinvolgere i visitatori in un’atmosfera suggestiva.



I percorsi Outdoor - Anche d’inverno, come d’estate, all’Isola d’Elba è tempo di sport. C’è chi si immerge, chi va in bici (e tira con l’arco, fa vela, arrampica, gioca a golf, etc…) tutto l’anno, anche nei mesi “più freddi”, visto che il clima è generalmente mite. C’è chi fa trekking: e sono molti e spesso spettacolari gli itinerari outdoor per un’esperienza all’alba, al tramonto e con i benefici della cromoterapia naturale.



Feste e mercatini di natale a Marciana Marina - Diversi gli appuntamenti in programma a Marciana Marina per le prossime festività, dal mercatino di Natale (7/8 dicembre) alla gara delle slitte di Babbo Natale (8 dicembre, dalle ore 14,30). In calendario dal 3 al 6 gennaio anche un seminario nazionale di musica Jazz e, il 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana. Per tutto il mese di dicembre e per le festività i bar e i ristoranti a Marciana Marina saranno aperti per accogliere i turisti.



Itinerari nell'Elba napoleonica - Due percorsi outdoor invernali nell'Elba Napoleonica, per appassionati di natura, geologia e storia. - Napoleone in vacanza (Marciana) Raggiungere il santuario della Madonna del Monte, il più importante santuario montano presente sull’isola, per vedere l’eremo che ospitò il soggiorno estivo di Napoleone esiliato dove, tra la pace del castagneto e l’isolamento della montagna, avvenne l’incontro tra l’imperatore e la sua amante polacca.



Il panorama dall’antica fortezza del Volterraio - La fortezza del Volterraio è il sito più suggestivo e magico dell’isola, soprattutto se raggiunto al tramonto. Anche d’inverno è una meta da non perdere. La fortezza svetta dai suoi 395 metri incastonata nella roccia da cui emerge come per incanto che diventa ancora più intenso al tramonto, quando si trasforma in una suggestiva terrazza sull’Elba e sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Un panorama mozzafiato mostra il profilo della dorsale orientale e all’orizzonte la forma esile dell’isola di Pianosa e l’austera sagoma di Montecristo. Di fronte parte centrale dell’isola con le morbide colline, gli ampi golfi meridionali e l’inimitabile morfologia del golfo di Portoferraio con alle spalle il massiccio imponente del monte Capanne.



Le eccellenze enogastronomiche - Tante le opportunità che offre l’isola in cui i prodotti sono unici: dal cioccolato elbano di Paola Francesca Bertani di recente premiata all’International Chocolate Award, una sorta di premio Oscar del cioccolato, al vino realizzato in immersione come gli antichi greci di Chio da Antonio Arrighi, fino alle fragranze uniche di Acqua dell’Elba. Ma non mancano le proposte per chi preferisce le attività più esperienziali. Il primo appuntamento è venerdì 13 dicembre ed è intitolato Riscopriamo antichi dolci elbani. Il laboratorio dura 3 ore e si svolge al Forte Inglese di Portoferraio. Secondo appuntamento sabato 14 dicembre con Olio e aceto aromatizzati: il laboratorio dura 90 minuti per un massimo di 12 partecipanti; inizio alle 15,30 sempre al Forte Inglese di Portoferraio.



Duecento spiagge per passeggiare - Una lunga passeggiata in riva al mare, d’inverno. Piace ai più romantici, agli amanti della natura, a chi vuole tenersi in forma. All’isola d’Elba, con le sue 200 spiagge, c’è solo l’imbarazzo della scelta: da La Biodola a Cavoli, da Padulella a Sansone, dalla sabbia alle rocce, anche d’inverno il mare all’Elba è sempre più blu.



Un tour nelle miniere - La miniera di magnetite del Ginevro è l’unica miniera in galleria ancora visitabile sull’isola è il giacimento più grande d’Europa ed è considerata una riserva strategica di ferro dallo stato italiano, tanto da essere tutt’ora tutelata per la sua importanza.



Alla scoperta dell’Aleatico - L’aleatico è un vino che fa perdere la testa. Questo è quello che si sente dire più di frequente intorno a questo rinomato vino, apprezzato tanto da vantare la DOCG dal 2011. La sua origine si perde nelle origini dell’isola: già gli etruschi avevano creato delle vasche per la raccolta dell’uva. La tradizione si è tramandata fino ai tempi più recenti, quando fu fatto assaggiare a Napoleone, che ne divenne un grande appassionato. Questo nettare dal colore brillante è particolarmente pregiato perché realizzato secondo un processo rigorosamente naturale, tramandato da generazioni: si produce soltanto con l'essiccazione degli acini di vite aleatico. Da 100 kg di uva si ricavano al massimo 22 litri di vino.



