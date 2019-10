Tripadvisor, ristoranti di lusso: Cannavacciuolo terzo al mondo

La classifica Travelers' Choice® Restaurants 2019 di TripAdvisor, come le analoghe classifiche dedicati alle diverse tipologie di alberghi, premia i migliori templi della ristorazione a livello globale, secondo il gradimento espresso dai viaggiatori internazionali. Sulla base delle recensioni raccolte sulla piattaforma durante l’intero anno, i ristoranti presenti nella Top10 si sono distinti per i giudizi positivi ricevuti dai clienti a livello mondiale. I vincitori sono stati individuati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi.

Il miglior risultato italiano spetta al ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio (Piemonte), dello chef Antonino Cannavacciuolo, il quale si è conquistato il terzo gradino del podio mondiale, oltre alla medaglia d’argento nella classifica riservata all’Europa e il primo posto nella Top10 italiana. A livello mondiale hanno fatto meglio solo il TRB Hutong di Pechino, seguito in seconda posizione dal ristorante Epicure di Parigi.

"Questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo migliorato rispetto allo scorso anno la nostra preferenza fuori dall’Italia e ne siamo felici. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di sedersi al nostro tavolo e ci hanno premiato con un giudizio positivo. È un momento bellissimo che vogliamo condividere con tutti i nostri collaboratori che danno ogni giorno il massimo per arrivare a questi prestigiosi traguardi" hanno commentato Cinzia ed Antonino Cannavacciuolo.

A livello nazionale, anche se non conquista la prima posizione, la Lombardia è la vera protagonista della classifica italiana dei migliori ristoranti di lusso, con ben 4 vincitori nella top 10 nazionale: Da Vittorio a Brusaporto (2°posto), Ristorante Lido '84 a Gardone Riviera (3°) e i due milanesi VUN Andrea Aprea (7°) e Seta (9°). Completano la classifica il Ristorante alle Corone a Venezia (4°), Uliassi a Senigallia (5°), Ristorante Ensama Pesce a Sala Bolognese (6°), il buco Sorrento (8°) e La Pergola a Roma (10°).

TOP10 MONDO - RISTORANTI DI LUSSO

1. TRB Hutong, Pechino, Cina

2. Epicure, Parigi, Francia

3. Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio, Italia

4. Restaurante Benazuza, Cancun, Messico

5. The Jane, Anversa, Belgio

6. Le Brouillarta, Saint-Jean-de-Luz, Francia

7. David's Kitchen, Chiang Mai, Thailandia

8. El Celler de Can Roca, Girona, Spagna

9. Aramburu, Buenos Aires, Argentina

10. Adam’s, Birmingham, Regno Unito

TOP10 ITALIA - RISTORANTI DI LUSSO

1. Ristorante Villa Crespi - Orta San Giulio (NO)

2. Da Vittorio, Brusaporto (BG)

3. Ristorante Lido '84, Gardone Riviera (BS)

4. Ristorante alle Corone, Venezia

5. Uliassi, Senigallia (AN)

6. Ristorante Ensama Pesce, Sala Bolognese (BO)

7. VUN Andrea Aprea, Milano

8. Il Buco di Sorrento, Sorrento (NA)

9. Seta, Milano

10. La Pergola, Roma