La bellezza discreta di San Vito al Tagliamento

L’origine di San Vito al Tagliamento risale al tempo della preistoria come preziose ricerche archeologiche documentano. Luogo legato ad un fiume e a zona di risorgive, idoneo quindi all’insediamento, ha restituito negli ultimi cinquant’anni testimonianze risalenti al Mesolitico ed al Neolitico. Ma sono molte altre le tracce architettoniche di questa sua lunga storia: dai tratti di cinta muraria al fossato circostante, dalle tre torri (Raimonda, Scaramuccia e Grimana) al castello.



Il piccolo, stupendo teatro - Una visita di San Vito al tagliamento non può che partire da piazza del Popolo, spazio suggestivo e centrale che ha il valore di un salotto ampio e accogliente per i lati porticati e per i bei palazzi che vi si affacciano, tra cui palazzo Altan-Rota, oggi sede comunale con bellissimo giardino all’italiana antistante e maestoso parco sul retro e l’antica Loggia Pubblica, prima sede della municipalità sanvitese e sede dal ‘700 di uno splendido Antico Teatro Sociale, piccolo teatro all’italiana che ospita numerosi spettacoli ed eventi.



Il Duomo, una galleria d'arte - Il Duomo, contenente una vera e propria galleria d’arte di opere di diversa epoca, affiancato dallo slanciato campanile (alto 73 metri). Da segnalare anche la chiesa di S. Maria dei Battuti, gioiello del Rinascimento friulano con ciclo di affreschi dell’Amalteo e annessa all’antico ospitale, oggi adibito principalmente ad esposizioni, convegni o cerimonie. Il castello, da cui ha avuto origine il centro storico di San Vito, con affascinanti affreschi sia esterni sia interni e il museo civico “Federico De Rocco”, con una ricca collezione di reperti archeologici. Il Sanvitese è anche zona di produzione di vini come il Friulano e il Merlot DOC Friuli Grave.