Ischia fuori stagione: un autunno magico. E conveniente...

Al di là del lato mondano, così importante per un’isola in cui convergono da sempre i più bei nomi del jet set internazionale, Ischia è caratterizzata da un mare splendido, da una vegetazione rigogliosa profumata da tutte le essenze del Mediterraneo, dall’incredibile ricchezza di acque termali e da importanti memorie storiche.



Le celebri terme - Di natura vulcanica, con i suoi 29 bacini termali e 67 fumarole, è l’isola delle terme: lo straordinario numero di sorgenti (ben 103) alimenta gli stabilimenti e i parchi termali nonché i centri benessere che arricchiscono l’offerta turistica già di per sé ricca di una fortunata collocazione geografica che assicura all’isola condizioni climatiche ideali per una vacanza in qualsiasi periodo dell’anno. Le acque di Ischia sono particolarmente consigliate per malattie dell’apparato locomotore e respiratorio, dermatologiche e ginecologiche.



Il centro storico - L’incantevole borgo di Ischia- principale centro dell’isola- ha due nuclei, l’uno - Ischia Ponte - legato all’isolotto del castello, cui è collegato dal ponte aragonese fatto costruire nel 1438, l’altro - Ischia Porto - affacciato sul porticciolo realizzato da Ferdinando II nel 1854. Ma è proprio il Castello Aragonese il monumento più importante della città: è ad Alfonso V d’Aragona che si deve la sua ricostruzione e la fortificazione delle mura per difendere la popolazione dalle incursioni dei pirati. Vi si accede attraverso un comodo ascensore oppure da un tunnel scavato nella roccia. Una scalinata porta sulla sommità dell’isolotto: è un ottimo punto panoramico.



Storia e natura si compenetrano - Con al centro il monte Epomeo, alto 788 m e sulle cui pendici si coltiva la vite che offre il vino omonimo, Ischia offre scorci assolutamente incantevoli, ideali per panoramiche passeggiate autunnali. A pochi km, Casamicciola Terme è uno dei centri termali principali dell’isola. Ad appena 2 km si trova quindi Lacco Ameno: è rinomata per le sue spiagge e per il museo di Villa Arbusto in cui si conserva tra l’altro la famosa coppa di Nestore, di origine greca.



Atelier d’arte - Forio è invece il comune più esteso dell’isola: ai piedi del Torrione, una delle tante torri d’avvistamento della costa (ha subìto nei secoli diverse invasioni saracene), merita una passeggiata lungo le viuzze tra palazzi nobiliari, chiese ricche di storia, atelier d’artisti e botteghe artigiane. E sul promontorio del Soccorso si trova l’omonima chiesetta: originale la facciata, bianca e adornata di preziose maioliche del ´700 raffiguranti scene della Passione del Cristo.



Serrara, la mondana - Ecco poi Serrara, la più mondana, con le sue minuscole frazioni: da visitare la torre saracena di Testaccio, i mulini a vento di Montebarano, e anche le cantine scavate nel tufo per l’invecchiamento dei vini. E poi, sulla costa, la spiaggia di Maronti: un paesaggio arricchito dalle cave ma soprattutto dalle fumarole (la spiaggia in alcuni punti raggiunge temperature altissime con fuoriuscita di vapori). Infine, Barano d´Ischia, sito già conosciuto dai greci.