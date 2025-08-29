Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Viaggi
Italia
1 di 11
© Istockphoto | Venezia: scoprirla dall'alto offre prospettive inconsuete
© Istockphoto | Venezia: scoprirla dall'alto offre prospettive inconsuete
© Istockphoto | Venezia: scoprirla dall'alto offre prospettive inconsuete

© Istockphoto | Venezia: scoprirla dall'alto offre prospettive inconsuete

© Istockphoto | Venezia: scoprirla dall'alto offre prospettive inconsuete

Prospettive

Venezia: i luoghi in cui ammirarla dall’alto

Un punto di vista inconsueto per scoprire la città e per sfuggire alla folla dei giorni del Festival del Cinema

29 Ago 2025 - 15:45
11 foto

Un punto di vista inconsueto per scoprire la città, per sfuggire alla folla dei giorni del Festival del Cinema e per scoprire cose belle, tra una proiezione e l'altra. 

venezia
dall'alto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri